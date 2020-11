Iliad : se réjouit du succès de son OPA sur Play

Le groupe iliad se félicite du succès de son OPA sur l'opérateur de télécommunications polonais Play. A la clôture de l'offre publique - dont les résultats définitifs viennent d'être rendus publics - le groupe iliad détiendra 246 131 028 actions représentant 96,7% du capital et des droits de vote de Play, annonce Iliad.



Le conseil d'administration de Play a été recomposé en vue de refléter l'acquisition du contrôle de Play par iliad et comprend désormais six administrateurs nommés sur proposition d'iliad et trois administrateurs indépendants. Le règlement livraison de l'offre interviendra le 25 novembre 2020.





