LE MOIS DE L'EGALITÉ PROFESSIONNELLE, EPISODE #4 : LAURENCE ET VINCENT

Lancé le 8 mars par le Groupe iliad à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Mois de l'Egalité Professionnelle continue et vous invite à découvrir 5 tandems d'hommes et de femmes qui exercent un métier traditionnellement réservé aux hommes. En France, en Italie, au Maroc et en Pologne, croisons les points de vue et partons chaque lundi à la rencontre d'un nouveau tandem !





Episode #4

Laurence et Vincent, Techniciens itinérants chez Protelco





Présentez-vous et parlez-nous de votre parcours ?





Laurence : J'ai 44 ans et avec mon conjoint nous avons une fille de 8 ans. Je suis arrivée à Centrapel en octobre 2008 en tant que technicienne itinérante pour le département de la Vienne. Depuis janvier 2010, je m'occupe de la Charente et d'une partie de la Charente-Maritime. J'exerce le même métier depuis 13 ans et cela me plaît toujours autant !





Vincent : Marié avec 4 enfants, j'ai 48 ans et je suis entré chez Protelco en 2014 en tant que technicien itinérant. Ingénieur réseau de formation, j'ai d'abord géré un cyber café, puis une SSII de services informatiques et j'ai même été l'administrateur réseau d'un collège. Bref, rien ne me prédestinait à devenir technicien télécom. Aujourd'hui, je travaille près de Bordeaux dans le Nord-Gironde et dans le Blayais où j'effectue également des recherches P.E.M.





Quels obstacles avez-vous eu à surmonter dans votre parcours pro ? Qu'est-ce qui fait votre force ?





Laurence : J'ai rencontré peu d'obstacles et je n'ai pas eu trop de difficultés à trouver ma place. Dès le début, mes interventions se sont bien passées. Comme chaque rendez-vous est différent, je m'adapte à chaque situation. Je sais me montrer persuasive et professionnelle quand j'explique à l'abonné les tests et les vérifications que j'effectue. De nature altruiste, j'aime aider et conseiller les abonnés.





Vincent : Je me suis rendu compte que les diplômes ne suffisaient pas toujours, c'est l'expérience qui est prépondérante. Souvent, il faut être jeune diplômé mais surtout avoir 20 ans d'expérience... J'ai donc créé mes postes moi-même (cybercafé, SSII) afin de rester dans ma région tout en étant libre. Suite à un accident cardiaque, je me suis orienté vers des emplois salariés offrant plus de pérennité. Je n'ai validé mon handicap qu'après mon embauche... il fait partie de moi mais ne doit pas me définir ou me réduire. Ma force, c'est l'adaptation et la persévérance !





Pensez-vous que votre métier subisse des stéréotypes ? Si oui lesquels, et comment lutter contre ses stéréotypes ?





Laurence : Oui, notre métier est exposé à des stéréotypes. Généralement, les postes dit « techniques » sont souvent occupés par des hommes mais cela évolue et je rencontre de plus en plus de femmes qui exercent ces activités. En ce qui me concerne, j'estime que mon métier est tout à fait accessible aux femmes. Lors de mes interventions, j'ai eu parfois le sentiment de devoir faire mes preuves... Je me souviens d'un abonné qui n'attendait pas la venue d'une technicienne mais plutôt un technicien. A mon arrivée chez lui, il m'a demandé : « Vous allez y arriver ? ». Je lui ai répondu en toute simplicité : « Attendez la fin du rendez-vous et vous me direz ça ! »

Vincent : Le premier des stéréotypes qui me vient à l'esprit, c'est qu'un technicien est forcément un homme et monomaniaque de son domaine. Pour lutter contre les a priori, il faut inciter les femmes à s'orienter vers tous les métiers. La mise en place de quotas peut être une piste à explorer mais c'est lors du parcours scolaire que les orientations se décident avant tout.





Qu'est-ce que l'égalité professionnelle pour vous aujourd'hui ?





Laurence : Pour moi l'égalité professionnelle consiste à avoir autant de femmes que d'hommes au sein de l'entreprise et d'obtenir le même salaire pour un travail identique. Les mentalités ont encore besoin d'évoluer, même si cela se développe. Pour les postes techniques, nous sommes tout autant capables que les hommes. Selon moi, les femmes ne doivent pas hésiter à postuler ! Un peu plus de mixité dans une entreprise permet plus de complémentarité.





Vincent : L'égalité professionnelle c'est l'absence de discrimination à l'embauche quel que soit le domaine d'intervention ainsi bien sûr qu'une stricte égalité salariale à capacité/formation équivalente.









À lundi prochain pour le dernier épisode !