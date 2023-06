Ilika promeut une directrice technique pour diriger le pipeline de développement de produits

(Alliance News) - Ilika PLC a annoncé vendredi qu'elle avait promu Louise Turner au poste de vice-présidente du développement des produits, à compter du 1er septembre, alors qu'elle occupait actuellement le poste de directrice technique.

La société de technologie de batteries à semi-conducteurs basée à Romsey, en Angleterre, a indiqué que Mme Turner reprendra la responsabilité de la gestion des programmes de développement des produits Stereax et Goliath d'Ilika, en remplacement de Robin Bell.

Mme Turner a "démontré ses compétences en supervisant à la fois le développement scientifique et les activités de mise à l'échelle du produit Stereax et peut s'appuyer sur son doctorat en chimie et son MBA en commerce et technologie pour faire avancer l'histoire d'Ilika", a déclaré Ilika.

L'entreprise spécialisée dans les batteries a ajouté que M. Bell continuera à travailler avec l'entreprise et à la soutenir en tant que directeur de l'introduction de nouveaux produits, où il "continuera à soutenir chaque produit dans son parcours vers le marché".

Ilika a également indiqué qu'elle avait émis 426 000 actions pour être négociées sur l'AIM à Londres, l'admission étant prévue pour lundi prochain. Cette opération fait suite à la réception d'avis de conversion pour chacune des actions à émettre.

Les actions d'Ilika ont baissé de 2,5 % à 39,00 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

