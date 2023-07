Ilika plc est une société basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de ses batteries à l'état solide de pointe. La société développe et commercialise ses batteries miniatures à semi-conducteurs Stereax à couche mince pour alimenter les dispositifs médicaux implantables et les capteurs industriels sans fil (IIoT) dans des environnements spécialisés, tout en progressant dans le développement de ses cellules Goliath de grand format pour les véhicules électriques (EV) et les appareils sans fil. Elle dispose d'un bail sécurisé d'environ 1 600 mètres carrés pour la mise à l'échelle de la fabrication de Stereax et a installé une salle blanche de plus de 340 mètres carrés. L'entreprise propose des solutions pour des applications telles que l'Internet industriel des objets (IoT), les technologies médicales, les véhicules électriques et l'électronique grand public. L'entreprise est présente aux États-Unis d'Amérique, en Chine et en Israël.

Secteur Equipements et composants électriques