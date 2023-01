L'Europe en hausse ; Saipem en tête de Mib après des contrats

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont clôturé en hausse vendredi, les craintes d'une récession aux États-Unis s'intensifiant parallèlement aux annonces de licenciements par de grandes entreprises technologiques. Le dernier à annoncer la nouvelle est Google, Alphabet supprimant 12 000 emplois dans le monde.

"Les licenciements pré-bénéfice semblent faire fureur aux États-Unis et ont été accueillis favorablement par les marchés avides de voir des signes de réduction des coûts parmi les entreprises. Mais la route sera difficile", a commenté Chris Beauchamp, analyste de marché en chef de la plateforme de négociation en ligne IG.

"Une vague (ou des vagues) de licenciements nuira à la confiance et aux dépenses des consommateurs, arrivant à un moment où l'inflation et les taux plus élevés ont déjà frappé le porte-monnaie des consommateurs et soulevant la possibilité d'une récession plus sévère", a-t-il conclu.

Le FTSE Mib a donc clôturé dans le vert de 0,7 pour cent à 25 775,52.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a terminé en hausse de 0,3 pour cent, le CAC 40 de Paris a gagné 0,6 pour cent et le DAX 40 de Francfort était en hausse de 0,7 pour cent.

Parmi les plus petites cotations italiennes, la Mid-Cap a gagné 1,3 % à 42 797,31, la Small-Cap a clôturé en hausse de 0,7 % à 29 602,71, et l'Italy Growth a terminé dans le vert de 0,2 % à 9 545,89.

Les valeurs haussières ont prévalu sur la liste principale de la Piazza Affari, avec Saipem en tête, en hausse de 8,6 pour cent, après avoir annoncé vendredi qu'elle avait remporté deux contrats offshore d'un montant total d'environ 900 millions USD.

Assicurazioni Generali a clôturé en hausse de 2,3 % après avoir annoncé jeudi qu'elle allait commencer à racheter ses propres actions pour mettre en œuvre le plan d'incitation à long terme du groupe connu sous le nom de "Plan LTI 2022-2024" approuvé par l'assemblée des actionnaires en avril.

L'opération de rachat a été autorisée par l'assemblée des actionnaires et concerne l'achat d'un nombre maximum d'actions propres de 10,5 millions.

UniCredit a également réalisé de bonnes performances, terminant la journée dans le vert de 2,3 %. Le titre a été recommandé par Jefferies, qui a relevé son prix cible de 19,00 euros à 21,00 euros avec une recommandation d'"achat", et par Oddo BHF, qui a relevé son prix cible de 15,30 euros à 16,30 euros avec une notation "neutre".

En bas de l'échelle, on trouve Amplifon, en baisse de 2,7%, Intesa Sanpaolo, en baisse de 1,9% et A2A, en baisse de 1,8%.

Sur le Mid-Cap, la Juventus a repris 0,4% malgré l'annonce par le procureur de la Federazione Italiana Giuoco Calcio qu'elle avait demandé une pénalité de neuf points suite à l'enquête sur les plus-values fictives du club.

Comme l'a rapporté La Gazzetta dello Sport vendredi, compte tenu de la gravité des faits contestés et de l'impact sur les championnats d'un point de vue sportif, la demande du procureur porte sur une sanction véritablement afflictive qui maintient la Juventus hors de l'Europe.

Credem a clôturé en hausse de 4,6 pour cent après que Jefferies et Deutsche Bank Research ont respectivement relevé leur prix cible à 7,60 euros contre 7,40 euros et à 9,30 euros contre 6,90 euros. En outre, DB a également relevé Credem de 'hold' à 'buy'.

La Banca Popolare di Sondrio termine en hausse de 1,4 pour cent. Jefferies a également relevé son objectif de cours sur cette action, cette fois-ci à 5,20 euros contre 5,00 euros, avec une recommandation d'achat.

Industrie De Nora figure parmi les meilleures performances de la liste, avec un gain de 3,9 pour cent. Marble Bar Asset Management a réduit jeudi sa position courte sur le titre à 0,75 pour cent, contre 0,97 pour cent auparavant.

En tête, cependant, se trouve GVS, qui a clôturé en hausse de 5,8 %, suivi de Piaggio, en hausse de 4,9 %.

Sur la liste des petites capitalisations, algoWatt, Enervit et The Italian Sea Group sont en tête, avec des hausses respectives de 7,6 %, 5,7 % et 4,5 %.

Newlat Food a fermé à parité. Jeudi, elle a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé préliminaire pour 2022 de 730 millions d'euros, soit une hausse organique de 17 % en glissement annuel par rapport aux 625 millions d'euros déclarés à la fin de l'exercice 2021 et une hausse de 128 % par rapport à l'exercice 2019, où le chiffre d'affaires était de 320 millions d'euros, année de cotation sur le segment STAR de la Borsa Italiana.

SIT a clôturé dans le vert de 2,9 % après avoir annoncé vendredi que les ventes réalisées en 2022 s'élevaient à 387,6 millions d'euros, soit une hausse de 3,3 % par rapport à 375,2 millions d'euros en 2021.

Pour la division Chauffage, les ventes réalisées au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2022 s'élèvent à 315 millions d'euros, soit une hausse de 5,6 % par rapport aux 298,2 millions d'euros de 2021, tandis que les ventes de la division Comptage en 2022 s'élèvent à 72,6 millions d'euros, soit une baisse de 5,7 % par rapport aux 77,0 millions d'euros de 2021.

Parmi les PME, SCK Group a annoncé jeudi qu'il avait créé le premier centre de conception de fenêtres et d'écrans solaires Made in Italy, "SCK Force Srl", une filiale à part entière de Sciuker Frames - dans le rouge de 0,9%.

La société nouvellement créée se voit confier la tâche de centraliser toutes les activités de vente et de marketing du nouveau et ambitieux projet SCK Finestre Store.

Racing Force - en baisse de 0,4 pour cent - a annoncé vendredi que Nehoc Systems avait vendu 4 210 actions de la société.

Les actions ont été vendues à un prix moyen de 5,3502 euros pour un montant de 22 524,34 euros.

Mondo TV Suisse - en baisse de 1,8% - a annoncé vendredi que Balocco, une société italienne leader dans son secteur basée à Fossano, dans la province de Cuneo, avait acquis auprès de la même Mondo TV Suisse une licence pour le territoire de l'Italie, de Saint-Marin et du Vatican, du canton du Tessin et de Malte pour l'exploitation des droits de licence et de merchandising de la propriété Bread Barber Shop - en Italie la série est diffusée sous le titre 'Il Barbiere Pasticciere' - pour les produits de confiserie.

En tête, on trouve Illa, qui a clôturé dans le vert de 25 %, suivi par Alfonsino, en hausse de 12 %.

À New York, au plus fort de la séance, le Dow était en hausse de 0,3 % à 33 141,70, le Nasdaq de 1,4 % à 11 003,25 et le S&P 500 de 0,9 % à 3 932,10.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0836 contre USD1.0801 à la clôture de jeudi. En revanche, la livre valait 1,2375 USD contre 1,2359 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 86,80 USD le baril, contre 85,90 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 925,38 USD l'once, contre 1 921,63 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de lundi, aucun événement n'est prévu en Chine et à Hong Kong, tous deux fermés pour le Nouvel An chinois.

A 0050 CET, au Japon, le procès-verbal de la réunion de politique monétaire sera publié.

A 1500 CET, en France, il y aura l'adjudication des BTF tandis qu'à 1600 CET, l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro est attendu.

À 1845 CET, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de la Compagnia dei Caraibi sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.