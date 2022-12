Le Mib touche 24.000 ; les bourses sont dans le rouge en Europe

(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert en territoire négatif, lors d'une matinée calme sur le front macroéconomique.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le rouge de 0,4 pour cent à 23 955,01, la Mid-Cap est en baisse de 0,1 pour cent à 39 758,12, tout comme la Small-Cap à 27 701,40, tandis que l'Italy Growth est dans le vert fractionné à 9 247,61.

En Europe, le CAC 40 de Paris a cédé 0,6 %, le FTSE 100 de Londres a perdu 0,2 %, tandis que le DAX 40 de Francfort était en baisse de 0,6 %.

Dans les nouvelles macroéconomiques, le taux d'inflation annuel de l'Espagne a chuté à 5,8 % en décembre 2022 contre 6,8 % le mois précédent, soit le plus bas niveau depuis novembre 2021. En revanche, le taux d'inflation de base, qui exclut les éléments volatils tels que les aliments non transformés et l'énergie, est passé de 6,3 % à 6,9 %.

Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3%, après une baisse de 0,1% en novembre.

Au Royaume-Uni, l'indice des prix de l'immobilier Nationwide a augmenté de 2,8 % en glissement annuel en décembre 2022, soit beaucoup moins que les 4,4 % de novembre et par rapport aux attentes du marché de 2,3 %.

Par rapport au mois précédent, les prix ont baissé de 0,1%. Les chiffres corrigés des variations saisonnières ont également montré que le mois de décembre a marqué la quatrième baisse mensuelle consécutive des prix, la pire depuis 2008, qui a laissé les prix 2,5 % en dessous de leur pic d'août.

"Le pétrole brut Brent a légèrement rebondi aujourd'hui de 0,56 USD à 84,02 USD le baril, mais il est encore loin des sommets de plus de 120 USD enregistrés plus tôt cette année. 'L'environnement de prix élevés en 2022 a permis aux valeurs pétrolières de surperformer le reste du marché, mais il pourrait être difficile de suivre en 2023', a commenté Derren Nathan, responsable de la recherche sur les actions chez Hargreaves Lansdown.

"Nationwide nous dit que la plupart des prévisionnistes s'attendent à ce que le taux de chômage augmente vers les 5% au cours des prochaines années - une augmentation significative, mais qui serait encore faible par rapport aux normes historiques. En outre, les bilans des ménages restent en bonne forme, avec une protection importante contre la hausse des coûts d'emprunt, du moins pour une période, avec environ 85 % des soldes des prêts hypothécaires à taux fixe. Bien qu'une baisse modérée des prix des logements de 5,0 % soit probable, il faudrait probablement une détérioration importante du marché du travail ou des taux hypothécaires plus élevés pour générer une baisse à deux chiffres".

À Milan, sur la liste principale de la Piazza Affari, seules Azimut Holding, en hausse de 0,2%, et Stellantis, en hausse de 0,1%, étaient dans le vert.

Le reste de la Galaxie Agnelli a reculé de 0,5 % avec Ferrari et CNH Industrial, et de 0,9 % avec Iveco.

Eni - dans le rouge de 0,7% - a annoncé jeudi que Plenitude, par le biais de sa filiale américaine Eni New Energy US, a acquis la centrale photovoltaïque Kellam de 81 MW, située dans le nord du Texas, à 80 km du complexe métropolitain Dallas Fort Worth. La centrale, vendue par Hanwha Qcells USA, rejoint les autres actifs au Texas et dans le reste des États-Unis du portefeuille de Plenitude, qui avec cette transaction atteint une capacité installée de 878 MW sur le marché américain. L'usine est construite sur un terrain de plus de 150 hectares et l'énergie produite sera vendue à une compagnie d'électricité locale.

UniCredit a chuté de 0,2 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait réalisé une nouvelle titrisation d'un portefeuille de prêts à la consommation initiés par la banque, d'une taille totale d'environ 850 millions d'euros. Les tranches senior et mezzanine des obligations émises par le véhicule de titrisation ont été achetées par la Banque européenne d'investissement pour une valeur totale de 700 millions d'euros et par le Fonds européen d'investissement pour un montant supplémentaire de 50 millions d'euros contre l'engagement d'UniCredit de débourser des crédits supplémentaires du même montant au cours des 36 prochains mois en faveur des petites et moyennes entreprises et des sociétés de taille moyenne italiennes.

Dans le segment des cadets, Tinexta a perdu 0,4 %. Le titre a affiché un volume inhabituellement élevé, avec plus de 135 000 actions échangées contre une moyenne de 45 000 sur trois mois. a annoncé mercredi la signature d'un accord contraignant pour acquérir une participation de 20 % dans Defence Tech Holding Società Benefit par le biais d'un véhicule détenu à 100 %.

Dans le cadre d'un programme d'action plus large sur les prêts douteux et conformément à sa stratégie de dératisation et d'amélioration de la qualité des actifs, la Banca Popolare di Sondrio a annoncé jeudi qu'elle avait réalisé - avec 14 autres institutions participantes - la titrisation multi-originateur de prêts non performants appelée "Luzzatti Pop NPLs 2022", pour une valeur comptable brute totale de 545 millions d'euros. Le cours de l'action cède 0,1%.

Le Seco augmente de 0,8 pour cent, se relevant après deux sessions baissières.

La Juventus FC a cédé 0,5 % après avoir annoncé que l'assemblée des actionnaires a approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022, qui s'est soldé par une perte de 238,1 millions d'euros, contre une perte de 226,4 millions d'euros pour l'exercice 2020-21. La perte a été couverte en utilisant la réserve de primes d'émission. La réunion a également examiné les états financiers consolidés au 30 juin 2022, qui font apparaître une perte de 239,3 millions d'euros, contre une perte de 226,8 millions d'euros pour l'exercice 2020-21.

Sur les petites capitalisations, PLC est stable à 1,56 EUR par action. Il convient de mentionner que la société a approuvé la semaine dernière son plan d'affaires 2023-2027 dans lequel elle prévoit 6,0 millions d'euros de dividendes et un Ebitda en croissance progressive grâce à une augmentation des revenus - 2x à 2027 par rapport à 2023 - et un effet d'échelle significatif des frais généraux, avec des objectifs de fin de plan d'environ 12-14 millions d'euros grâce aux contributions de tous les domaines d'activité.

Itway - en baisse de 3,2% - a annoncé mercredi que sa filiale 4Science avait été admise à la Bourse de Vienne, où elle fait ses débuts aujourd'hui. La capitalisation boursière est de 28,0 millions d'euros, soit un prix par action de 4,0 euros.

Parmi les PME, alors que la plupart des actions ne sont pas encore négociées, Defence Tech Holding est plat après avoir augmenté de 14%, prenant facilement la tête jeudi à la clôture.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans un vert fractionné à 26 094,50, le Shanghai Composite a augmenté de 0,5 % à 3 089,26 et le Hang Seng a terminé en hausse de 0,2 % à 19 781,41.

Jeudi, à New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 1,1 % à 33 220,80, le S&P a gagné 1,8 % à 3 849,28 et le Nasdaq a progressé de 2,6 % à 10 478,09.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0661 contre USD1.0665 à la clôture de jeudi. En revanche, la livre valait 1,2059 USD contre 1,2060 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 83,85 USD le baril, contre 83,20 USD le baril jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 823,20 USD l'once, contre 1 814,70 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de vendredi, dans l'après-midi, en provenance des États-Unis, place sera faite au rapport Baker Hughes à 1900 CET tandis qu'à 2130 CET, comme d'habitude le vendredi, viendra le rapport COT.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

