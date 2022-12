Les marchés boursiers dans le vert ; Mib au-dessus de 24.000 points

(Alliance News) - Les bourses européennes ont clôturé dans le vert jeudi, les bonnes données hebdomadaires sur le chômage aux États-Unis ayant apporté un certain soutien, bien que les places boursières restent préoccupées par le fait que la fin de la politique chinoise de "zéro covide" pourrait entraîner davantage de cas dans le monde et déclencher d'autres restrictions à l'échelle mondiale.

En ce qui concerne la politique monétaire, pour ce qui est des mesures possibles de la Réserve fédérale, sur l'outil FedWatch de la plateforme CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 1er février 2023 a une probabilité de 71 % sur la fourchette supérieure de 450/475 pb. En revanche, 29% ont une probabilité d'augmentation dans la zone de 475/500 bps.

Parmi les produits de base, les traders apprécient l'interdiction faite par la Russie de vendre du pétrole aux pays et aux entreprises qui soutiennent le plafond, comme un moyen de punir Moscou pour son invasion de l'Ukraine. La Russie a publié mardi un décret interdisant les ventes de pétrole aux pays et aux entreprises qui respectent un plafond convenu par les pays occidentaux en réponse à l'offensive de Moscou en Ukraine. Le décret sera en vigueur du 1er février au 1er juillet.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le vert de 1,2 pour cent à 24 056,55, le Mid-Cap en hausse de 1,4 pour cent à 39 801,85, le Small-Cap en hausse de 0,7 pour cent à 27 727,38 tandis que l'Italy Growth a clôturé en hausse de 0,7 pour cent à 9 244,54.

En Europe, le CAC 40 de Paris a augmenté de 1,0 %, le FTSE 100 de Londres a grimpé de 0,2 %, tandis que le DAX 40 de Francfort a clôturé en hausse de 1,1 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, DiaSorin a progressé de 4,1% après le rouge des deux sessions précédentes.

Une bonne session également pour Telecom Italia, qui a réalisé un mouvement haussier de 2,9% dans le sillage du gain de 0,2% de la veille.

Eni - dans le vert à 0,6% - a annoncé jeudi que Plenitude, par le biais de sa filiale américaine Eni New Energy US, a acquis la centrale photovoltaïque de 81 MW de Kellam, située dans le nord du Texas, à 80 km du complexe métropolitain Dallas Fort Worth. La centrale, vendue par Hanwha Qcells USA, rejoint les autres actifs au Texas et dans le reste des États-Unis du portefeuille de Plenitude, qui avec cette transaction atteint une capacité installée de 878 MW sur le marché américain. L'usine est construite sur un terrain de plus de 150 hectares et l'énergie produite sera vendue à une compagnie d'électricité locale.

UniCredit, en revanche, a clôturé en baisse de 0,1% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait réalisé une nouvelle titrisation d'un portefeuille de prêts à la consommation initiés par la banque, d'une taille totale d'environ 850 millions d'euros. Les tranches senior et mezzanine des obligations émises par le véhicule de titrisation ont été achetées par la Banque européenne d'investissement pour une valeur totale de 700 millions d'euros et par le Fonds européen d'investissement pour un montant supplémentaire de 50 millions d'euros contre l'engagement d'UniCredit de fournir aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille moyenne italiennes des crédits supplémentaires dans les 36 prochains mois pour le même montant.

Parmi les rares valeurs qui ont négocié toute la séance à la baisse, Buzzi Unicem s'est redressé à la clôture, en augmentant de 0,1 %, après avoir négocié en hausse de 0,6 % la veille de la séance.

Dans le segment des cadets, Tinexta a clôturé en hausse de 5,7 %. Le titre a affiché un volume inhabituellement élevé, avec plus de 135 000 pièces échangées contre une moyenne de 45 000 sur trois mois. a annoncé mercredi la signature d'un accord contraignant pour acquérir une participation de 20 % dans Defence Tech Holding Società Benefit via un véhicule détenu à 100 %.

Le Seco, quant à lui, a augmenté de 4,4 pour cent, se redressant après deux sessions baissières.

La Juventus FC a progressé de 4,1 % après avoir annoncé que l'assemblée des actionnaires avait approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022, qui s'est soldé par une perte de 238,1 millions d'euros, contre une perte de 226,4 millions d'euros pour l'exercice 2020-21. La perte a été couverte en utilisant la réserve de primes d'émission. La réunion a également examiné les états financiers consolidés au 30 juin 2022, qui font apparaître une perte de 239,3 millions d'euros, contre une perte de 226,8 millions d'euros pour l'exercice 2020-21.

Parmi les rares valeurs baissières, Antares a cédé 1,5 pour cent, après sa chute de 1,1 pour cent la veille de la réunion.

Sur les petites capitalisations, PLC a clôturé en hausse de 3,3 %. Il convient de mentionner que l'entreprise a approuvé la semaine dernière son plan d'affaires 2023-2027, dans lequel elle prévoit 6,0 millions d'euros de dividendes et un EBITDA en constante augmentation grâce à une multiplication par deux des revenus jusqu'en 2027 par rapport à 2023, et un effet d'échelle significatif sur les coûts structurels, avec des objectifs de fin de plan d'environ 12-14 millions d'euros grâce à la contribution de tous les domaines d'activité.

Les services italiens, en revanche, ont augmenté de 7,6 %, brisant ainsi une tendance baissière de quatre sessions.

Parmi les performances baissières, Netweek, s'est remis du rouge observé pendant la majeure partie de la session, clôturant à plat après un gain de 2,6 % lors de la session précédente. Le cours de l'action s'est établi à EUR0,0380.

Itway - en baisse de 1,9 pour cent - a annoncé mercredi que sa filiale 4Science avait été admise à la Bourse de Vienne, où elle fait ses débuts aujourd'hui. La capitalisation boursière est de 28,0 millions d'euros, soit un prix par action de 4,0 euros.

Parmi les PME, Defence Tech Holding a grimpé de 14%, prenant facilement la tête.

Alfonsino, par contre, a augmenté de 8,4 pour cent. Le volume des transactions pour ce titre a été élevé, avec 60 000 actions échangées par rapport à une moyenne de trois mois d'environ 12 400.

A New York, le Dow Jones est dans le vert de 1,2 pour cent, le S&P est en hausse de 1,9 pour cent et le Nasdaq se reprend de 2,7 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0665 contre USD1.0621 à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, vaut 1,2060 USD contre 1,2030 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 83,20 USD le baril, contre 82,66 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 814,70 USD l'once, contre 1 812,50 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de vendredi, à 0800 CET, viendra l'indice national des prix des logements pour le Royaume-Uni tandis qu'à 0900 CET, ce sera le tour de l'inflation en Espagne.

Dans l'après-midi, en provenance des États-Unis, place sera faite au rapport Baker Hughes à 1900 CET tandis qu'à 2130 CET, comme d'habitude le vendredi, arrivera le rapport COT.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

