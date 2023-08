ILLA SpA est une entreprise italienne qui fabrique des articles culinaires, y compris des casseroles, poêles, poêles, poêlons et casseroles en aluminium avec revêtement anti-adhésif. La Société gère des installations qui facilitent la production, la recherche et l'intégration complète de l'ensemble du cycle de production, de la mise en forme du disque d'aluminium à l'expédition du produit fini. Sa gamme de produits comprend différentes lignes de produits telles que Senzafiamma, qui contient un fond à induction qui permet une cuisson parfaite des aliments grâce à des points de distribution optimale de la chaleur ; Pietra E Gusto, qui est conçu avec un fond rectifié et un extérieur à effet pierre ; Royal, qui comprend des peaux, des moules, des moules à pâtisserie et à griller ; Bio cook oil, qui permet aux utilisateurs de cuire sans matières grasses supplémentaires grâce à ses propriétés anti-adhérentes exceptionnelles, et Agata, qui inclut des moules et un récipient de haute qualité et sont fabriqués, notamment en aluminium indéformable.