Bénéfice en hausse pour illimity ; orientation confirmée

(Alliance News) - Le conseil d'administration de illimity Bank Spa, qui s'est réuni hier sous la présidence de Rosalba Casiraghi, a approuvé les résultats du groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui s'est soldé par un bénéfice net de 75,3 millions d'euros, en hausse de 15 % par rapport au 31 décembre 2021.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 100,9 millions d'euros.

L'année sous revue s'est caractérisée par une croissance significative des prêts à la clientèle et des investissements atteignant EUR 3,8 milliards, en hausse de 37% sur un an, grâce à une forte production d'affaires qui a atteint EUR 1,7 milliard sur l'année, en hausse de 53% sur un an, grâce à la contribution de toutes les divisions commerciales.

Les intérêts nets et autres produits bancaires s'élèvent à 324,6 millions d'euros, en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, en raison à la fois d'une augmentation de 22 % des revenus d'intérêts nets, bénéficiant de la croissance des volumes et de taux d'intérêt plus élevés, et d'une augmentation de 73 % par rapport à l'année précédente des revenus de commissions nets, en raison d'affaires importantes.

l'origination, l'accélération des mandats de service et la contribution accrue des activités de banque d'investissement.

La qualité du crédit est restée excellente avec un ratio NPE organique de 1,4% et un coût du crédit qui est resté faible à 30 points de base.

La solidité du capital reste élevée avec un ratio CET1 phasé à 15,8% et un ratio de capital total phasé à 20,4%, en plus de la réserve de liquidité qui reste robuste à 600 millions d'euros avec des sources de financement largement diversifiées entre le financement des particuliers, des entreprises et des institutions.

Corrado Passera - PDG et fondateur de illimity - a déclaré : "2022 confirme la trajectoire de croissance soutenue et durable de illimity. Non seulement la banque a enregistré une nouvelle année de croissance significative, mais elle a pu, une fois de plus, la combiner avec une solide rentabilité, un faible profil de risque et une très forte position de capital et de liquidité, tout en mettant l'accent sur les objectifs ESG".

"Nous confirmons donc les orientations de notre plan stratégique et nous nous fixons pour l'année en cours un objectif de 100 millions d'euros de bénéfice net", a déclaré M. Passera.

illimity a clôturé la séance de jeudi dans le vert de 0,7 pour cent à 7,82 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.