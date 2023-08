illimity Bank SpA est une banque basée en Italie, qui opère également sous la marque Banca Interprovinciale. La banque fournit des produits et des services dans trois segments : Les petites et moyennes entreprises (PME), les prêts non productifs aux entreprises (PNP) et les particuliers et les familles. Le segment des PME s'adresse aux petites et moyennes entreprises italiennes caractérisées par un accès limité au crédit, en fournissant des services d'affacturage et des services pour les entreprises performantes et non performantes. Le segment des prêts non productifs aux entreprises fonctionne en acquérant des portefeuilles ou en finançant leur acquisition par d'autres investisseurs, ou en gérant directement les prêts. Le segment des particuliers et des familles couvre une gamme de services bancaires directs, tels que les comptes courants, les cartes de débit et de crédit et les systèmes de paiement avancés, les comptes de dépôt, les prêts, les hypothèques et les assurances, entre autres. La banque est active au niveau local.

Secteur Banques