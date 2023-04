La BEI et illimity Bank signent un accord de 200 millions d'EUR pour soutenir les PME

(Alliance News) - La Banque européenne d'investissement et illimity Bank Spa ont finalisé un accord de 200 millions d'EUR visant à soutenir les besoins en fonds de roulement et en liquidités des PME, en mettant l'accent sur les investissements durables et les entreprises opérant dans les régions de la cohésion.

L'accord, " qui contribue à consolider l'excellente coopération entre les deux banques ", comme l'indique un communiqué de presse, permettra de mobiliser 100 millions d'EUR chacun en 2023, offrant ainsi aux PME un accès au crédit à des conditions favorables.

illimity mettra les 100 millions d'euros de financement à la disposition des petites et moyennes entreprises par le biais de b-ilty, la banque numérique du groupe illimity spécialisée dans les services financiers et le crédit aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 15 millions d'euros. b-ilty, grâce à sa plateforme entièrement numérique et à sa structure flexible, n'a pas de contraintes territoriales et sera donc en mesure de soutenir au mieux les différentes réalités réparties dans toute l'Italie.

En détail, l'accord stipule que plus de 30 % des fonds seront alloués au financement de sociétés opérant dans les régions de cohésion - Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile, Sardaigne, Abruzzes, Ombrie et Marches - conformément à l'objectif transversal de développement économique, social et territorial de l'Union européenne.

En outre, au moins 20 % des nouveaux financements devront soutenir des investissements réalisés par des entreprises italiennes dans le domaine de la transition énergétique. Une attention particulière sera accordée au soutien de projets conformes aux objectifs prioritaires de l'Union européenne en matière de durabilité environnementale, grâce au développement des énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, à la mobilité durable et aux projets de gestion durable de l'eau et des déchets.

Il s'agit du deuxième accord signé entre le Groupe BEI et illimity, après celui finalisé en 2021 qui a permis de financer les besoins de liquidités des PME italiennes pour un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'EUR.

"Cette opération avec illimity vise à promouvoir les deux objectifs transversaux de la BEI, à savoir le climat et la cohésion sociale, en offrant de nouveaux financements à des conditions favorables aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent investir dans un avenir plus durable et plus inclusif ", a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

Corrado Passera, directeur général et fondateur d'illimity, a déclaré : " illimity a été créé avec l'ambition de renforcer et de soutenir le tissu entrepreneurial italien. Notre engagement aux côtés des entrepreneurs est confirmé par cet accord, qui nous permet de fournir de nouvelles liquidités aux petites et moyennes entreprises dans un contexte aussi complexe que celui que nous connaissons aujourd'hui. En collaborant une nouvelle fois avec la BEI, nous sommes en mesure de soutenir encore davantage les entreprises à fort potentiel qui ont l'intention de stimuler leur croissance et de contribuer à des changements positifs sur le terrain, sur les plans économique, social et environnemental ".

L'action d'illimity Bank est en baisse de 0,2 %, à 6,35 EUR par action.

