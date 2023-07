ILLINOIS TOOL WORKS INC. : Morgan Stanley maintient son opinion vendeuse

Illinois Tool Works Inc. est un groupe industriel diversifié organisé autour de 7 familles de produits : - équipements automobiles (18,6% du CA). En outre, le groupe propose des produits d'entretien et de remise à neuf (enduits, mastic, obturateurs, etc.) ; - équipements électroniques (17,7%) : notamment équipements d'assemblage microélectronique. Le groupe propose parallèlement des équipements et des logiciels de test et de mesure ; - équipements pour cuisines industrielles (15,3%) : cuisinières, lave-vaisselle, fours, réfrigérateurs, armoires, systèmes d'aération, etc. ; - systèmes et matériaux de construction (13,3%) : cloueurs à poudre et à gaz, perforateurs et consommables (mèches, burins, tampons, chevilles, etc.) destinés à des applications sur le bois, l'acier et le béton ; - polymères, enduits, résines, adhésifs et lubrifiants (11,9%) ; - équipements métallurgiques (11,9%) : équipements de soudure à l'arc, chalumeaux, accessoires de soudage, etc. ; - produits de spécialité (11,3%) : systèmes et matériaux d'emballage industriel, équipements de codage et de marquage de produits, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,8%), Amérique du Nord (6,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,6%), Asie-Pacifique (18,7%) et Amérique du Sud (2%).

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation