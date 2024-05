illumin Holdings Inc. propose une plateforme de publicité itinérante qui permet aux spécialistes du marketing d'atteindre les consommateurs à chaque étape de leur parcours en tirant parti d'algorithmes d'apprentissage automatique avancés et d'analyses de données en temps réel. Elle permet aux marketeurs de se connecter intelligemment avec des audiences à travers des campagnes publicitaires vidéo, mobiles, sociales et d'affichage en ligne. Sa plateforme de marketing programmatique, alimentée par la technologie d'apprentissage automatique, est au cœur de son activité, accompagnée de solutions brevetées pour le ciblage vidéo et mobile basé sur l'analyse qui exploite les données. Elle permet aux spécialistes du marketing de disposer de rapports et d'analyses en temps quasi réel, de responsabiliser la publicité programmatique afin d'obtenir des résultats commerciaux et d'aider à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les annonceurs numériques. Son logiciel illumin permet de créer des parcours de consommateurs avec des messages personnalisés liés à l'audience marquée par la propension. Ses clients sont à la fois des agences et des marques, y compris des entreprises et des PME.

Secteur Publicité et marketing