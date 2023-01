Exclusif-Illumina devra payer une amende de l'UE de 10% du chiffre d'affaires pour l'accord Grail -sources

Le mois dernier, Illumina a défendu son cas devant les hauts responsables de la Commission européenne et des autorités nationales de la concurrence lors d'une audience à huis clos, mais n'a pas réussi à les convaincre, selon les personnes interrogées.

Illumina, qui a mis de côté l'année dernière 453 millions de dollars pour une éventuelle amende de l'UE, a déclaré qu'elle ferait appel de toute amende.

"Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que la Commission soit compétente pour examiner la transaction GRAIL, ni avec le principe de l'imposition d'une amende par la Commission", a déclaré Illumina dans une déclaration envoyée par courriel.

"Nous avons fait appel de la compétence de l'UE et ferons appel de toute décision imposant une amende. La fusion d'Illumina avec GRAIL est pro-concurrentielle et dans le meilleur intérêt des patients en Europe et dans le monde", a ajouté la société.

Ces dernières années, la Commission européenne a adopté une ligne dure à l'encontre des entreprises qui ne notifient pas leurs fusions ou leurs obligations de statu quo pendant l'examen réglementaire des opérations.

Illumina a provoqué la colère de l'autorité de la concurrence de l'Union européenne lorsqu'elle a conclu l'acquisition de la société de biotechnologie américaine Grail en août 2021, alors qu'une enquête de l'UE était en cours.

La Commission, qui a bloqué l'an dernier l'opération Grail, a refusé de commenter. Elle devrait imposer l'amende à Illumina dans les mois à venir, selon les sources.

Illumina a déjà contesté le veto de l'UE, la décision de l'UE d'examiner le dossier bien que l'opération n'atteigne pas le seuil de chiffre d'affaires de l'UE pour l'examen et l'ordre de l'UE de maintenir Grail séparé afin qu'il puisse dénouer le rachat.