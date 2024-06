Le fabricant américain de tests de diagnostic du cancer Grail, dont les actions seront cotées au Nasdaq mardi après avoir été séparées de celles d'Illumina, mise sur les partenariats commerciaux avec les systèmes de santé, les employeurs et les compagnies d'assurance-vie pour son test phare de détection du cancer afin d'assurer sa croissance à court terme en tant qu'entreprise indépendante.

Le test sanguin, appelé Galleri, peut détecter plusieurs types de cancer à un stade précoce et permet d'identifier 80 % des cancers qui ne sont actuellement pas dépistés, a déclaré Bob Ragusa, PDG de Grail, lors d'un entretien téléphonique lundi.

L'objectif à long terme est de mettre cette technologie à la disposition du plus grand nombre dans le monde entier", a déclaré M. Ragusa, ajoutant que cela passera par l'obtention d'autorisations réglementaires aux États-Unis et ailleurs.

M. Ragusa estime qu'il y a environ 100 millions de personnes aux États-Unis qui présentent un risque élevé de diagnostic de cancer, 90 millions au Royaume-Uni, 160 millions dans l'Union européenne et près de 50 millions au Japon.

C'est vraiment une opportunité énorme que nous envisageons, et nous allons donc travailler pour débloquer cette opportunité au cours des deux prochaines années", a déclaré M. Ragusa.

Galleri est un test développé en laboratoire et n'est actuellement vendu qu'aux États-Unis, le prix d'un test étant de 949 dollars.

L'entreprise présente le test comme un moyen de détecter les cancers à un stade plus précoce, lorsqu'ils ont plus de chances d'être guéris. L'entreprise mène actuellement deux grands essais cliniques, dont un au Royaume-Uni, qu'elle utilisera pour demander l'approbation de la FDA au début de 2026. L'approbation des États-Unis pourrait conduire à une adoption plus large de son test.

Toutefois, certains groupes, dont l'American Cancer Society, veulent la preuve que le test de Grail prévient les décès dus au cancer, ce que les études de Grail ne sont pas en mesure de prouver.

Grail a actuellement plus de 100 partenariats commerciaux avec des systèmes de santé, des employeurs et des compagnies d'assurance-vie, a indiqué M. Ragusa.

Pendant le combat d'Illuminas contre les autorités antitrust aux États-Unis et en Europe, Grail a lancé des essais cliniques à grande échelle, a livré plus de 180 000 tests commerciaux et a développé son infrastructure de laboratoire, a ajouté M. Ragusa.

Illumina a fondé Grail et l'a filialisée en 2016. Grail a ensuite levé des fonds auprès d'investisseurs tels que Bill Gates et Jeff Bezos. Illumina est restée avec une participation de 12 % et a décidé en 2021 d'acquérir Grail pour entrer sur le marché de la détection précoce du cancer.

Les autorités de régulation antitrust se sont opposées à l'opération, craignant qu'Illumina n'empêche les rivaux de Grail d'accéder à sa technologie pour mettre au point des tests concurrents de détection précoce du cancer à partir du sang.

Illumina a tout de même procédé à l'acquisition, avant de se voir infliger une amende de 432 millions d'euros (463,19 millions de dollars) par la Commission européenne, qui a ordonné à l'entreprise de vendre Grail.

En décembre, Illumina a déclaré qu'elle céderait Grail soit par une vente pure et simple à un acheteur, soit par un essaimage.

Dans le cadre de la scission, Illumina a fourni à Grail les fonds nécessaires à la poursuite de sa stratégie à long terme. À l'issue de la scission, Illumina détiendra une participation minoritaire de 14,5 % dans Grail.

Les actions de Grail commenceront à être négociées sur le Nasdaq mardi sous le symbole "GRAL".

Morgan Stanley et le cabinet d'avocats Latham & Watkins ont conseillé Grail lors de sa scission d'avec Illumina. (1 $ = 0,9327 euro) (Reportage de Julie Steenhuysen à Chicago ; Rédaction de Anirban Sen et Josie Kao)