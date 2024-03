L'investisseur activiste Carl Icahn a abandonné sa menace de lancer un nouveau défi au conseil d'administration d'Illumina, épargnant ainsi à la société américaine de séquençage génétique sa deuxième course aux procurations en autant d'années, selon des personnes familières de l'affaire.

M. Icahn, qui a fait entrer l'un de ses candidats au conseil d'administration d'Illumina l'année dernière par le biais d'une course aux procurations, avait déclaré en décembre qu'il souhaitait évincer d'autres administrateurs d'Illumina, leur reprochant d'avoir fait perdre à la société les trois quarts de sa valeur marchande en raison d'une mauvaise gestion et de l'échec de l'acquisition du fabricant de tests sanguins Grail, pour un montant de 7,1 milliards de dollars.

M. Icahn ne voyait pas l'intérêt d'une nouvelle course aux procurations après qu'Illumina a pris des mesures pour se conformer aux décisions antitrust concernant la cession de Grail, ont ajouté les sources.

L'investisseur milliardaire de 88 ans poursuit le procès qu'il a intenté l'année dernière aux administrateurs d'Illumina, les accusant d'avoir manqué à leur devoir fiduciaire en réalisant l'acquisition de Grail au mépris des autorités de régulation antitrust.

Les sources ont requis l'anonymat parce que la décision d'Icahn d'abandonner une deuxième course aux procurations n'a pas été annoncée. Icahn et Illumina se sont refusés à tout commentaire.

Icahn se préparait depuis des mois à une deuxième course aux procurations contre Illumina, en prenant contact avec des administrateurs potentiels et en demandant conseil à des experts pour savoir si les actionnaires d'Illumina le soutiendraient, ont déclaré les sources.

M. Icahn a obtenu suffisamment de soutien de la part des actionnaires d'Illumina pour que l'un des trois candidats qu'il avait proposés soit élu au conseil d'administration l'année dernière. Le PDG d'Illumina, Francis deSouza, a ensuite été remplacé par l'ancien dirigeant d'Agilent Technologies, Jacob Thaysen, et en décembre, la société a annoncé qu'elle envisageait de céder Grail.

Illumina a fondé Grail et l'a filialisée en 2016. Grail a ensuite levé des fonds auprès d'investisseurs tels que Bill Gates et Jeff Bezos. Illumina s'est retrouvée avec une participation de 12 % et a décidé en 2021 d'acquérir Grail pour pénétrer le marché de la détection précoce du cancer.

Les autorités de régulation antitrust se sont opposées à l'opération, craignant qu'Illumina n'empêche les rivaux de Grail d'accéder à sa technologie pour mettre au point des tests concurrents de détection précoce du cancer à partir du sang.

Illumina a tout de même procédé à l'acquisition, avant de se voir infliger une amende record de 432 millions d'euros (466 millions de dollars) par la Commission européenne et de se voir ordonner de vendre Grail.

Illumina a déclaré qu'elle se débarrasserait de Grail en la cédant ou en la filialisant sous la forme d'une société distincte cotée en bourse. L'opération a fait payer un lourd tribut à Illumina, dont les activités sont par ailleurs lucratives grâce à ses machines de séquençage de l'ADN omniprésentes.

Les dépenses plus importantes que prévu de Grail et les retards dans l'avancement de ses tests ont contraint Illumina à procéder à des dépréciations qui, selon M. Icahn, ont atteint un total de 4,7 milliards de dollars.

En décembre, l'agence de notation Fitch a estimé les pertes d'exploitation annuelles de Grail à environ 600 millions de dollars. Ces pertes sont dues aux dépenses engagées par Grail pour faire progresser son portefeuille de produits et à ses efforts pour faire approuver par les autorités sanitaires son test Galleri, qui permet de détecter plus de 50 types de cancer à partir d'échantillons de sang. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss et David Carnevali à New York ; rédaction de Marguerita Choy)