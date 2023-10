llumina, Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes intégrés dédiés à l'analyse de la variation génétique et de la fonction biologique. Les produits du groupe sont destinés aux centres de recherche génomique, aux sociétés pharmaceutiques, aux institutions universitaires, aux organisations de recherche clinique et aux sociétés de biotechnologies. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de produits (86,2%) : outils et instruments de séquençage, de génotypage, d'expression génétique, etc. ; - ventes de services (13,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50%), Amériques (4,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (26,5%), Chine (10,3%) et Asie-Pacifique (9,1%).

Secteur Santé