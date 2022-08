Illumina Ventures annonce l'expansion de son équipe Europe

La société se concentre davantage sur le marché européen en renforçant son équipe et en s’appuyant sur son succès avec les sociétés de portefeuille existantes en Europe

Illumina Ventures, société de capital-risque indépendante axée sur les soins de santé dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Illumina (NASDAQ : ILMN), a annoncé aujourd’hui l’ajout de quatre nouveaux membres à son équipe européenne. Arnaud Autret, PhD, MSc, sera directeur et chef des opérations européennes, William Byrne, PhD, sera associé – Europe, et Ronan Byrne et Ivan Coulter, PhD, BSc, agiront en qualité que conseillers en capital-risque – Europe.

« Nous soutenons déjà de grandes entreprises en Irlande, en France et au Royaume-Uni. L’ajout d’Arnaud, William, Ronan et Ivan à notre équipe nous permettra de tirer parti de notre succès et de poursuivre des projets encore plus ambitieux axés sur la génomique en Europe », a déclaré Nick Naclerio, PhD, partenaire fondateur d’Illumina Ventures.

Arnaud apporte à son nouveau poste plus de 15 ans d’expérience financière et d’investissement dans les secteurs des sciences de la vie et de la biopharmaceutique, ainsi que des connaissances scientifiques. Avant de rejoindre la société, Arnaud était directeur des investissements au sein de l’équipe de biotechnologie de M Ventures, qui est la branche de capital-risque de Merck KGaA, à Amsterdam. Auparavant, il a travaillé en tant qu’associé principal dans l’équipe Life Sciences de Seventure Partners à Paris, et en tant qu’auditeur financier principal dans l’unité d’exploitation des soins de santé chez KPMG, également à Paris. Arnaud a terminé ses études postdoctorales en oncologie à Trinity College Dublin, après avoir obtenu son doctorat en immunologie à l’Institut Pasteur à Paris. Arnaud est également titulaire d’un MSc en finance de l’ESCP Business School, à Paris. Arnaud est basé à Amsterdam.

Avant de rejoindre Illumina Ventures, William était responsable de la biotechnologie chez NEOM, une mégapole futuriste qui sera située en Arabie saoudite et s’appuiera sur les énergies renouvelables et les nouvelles technologies pour un mode de vie durable. William a dirigé les efforts visant à établir NEOM en tant que centre mondial de biotechnologie axé sur la médecine de précision. Auparavant, il a travaillé en tant que consultant dans les secteurs des soins de santé et des sciences de la vie, fournissant aux clients situés au Moyen-Orient et en Europe des stratégies d’investissement, de recherche, de mise sur le marché et de lancement de produits. William a obtenu un doctorat en immunologie des tumeurs et une licence de pharmacie à University College Cork en Irlande. Il est également titulaire d’une maîtrise en gestion d’entreprise de l’INSEAD en France. William est basé à Cork.

En tant que PDG chevronné, Ronan a construit et dirigé plusieurs entreprises au cours de sa carrière qu’il a ensuite vendues à des sociétés multinationales. Au cours de la dernière décennie, il a concentré ses efforts sur la commercialisation d’innovations dans l’industrie des sciences de la vie. Il a été PDG de ClearSight Innovations (technologies de diagnostic ophtalmique) qui a été vendue à un leader de l’industrie et est actuellement PDG et cofondateur de Pharma Latch à Dublin, qui développe une technologie d’administration intradermique révolutionnaire pour les médicaments, les vaccins et une gamme d’immunothérapies ; il est également mentor d’entreprise chez Enterprise Ireland. Ronan est titulaire d’une maîtrise en gestion d’entreprise et d’une licence en économie et politique de University College Dublin.

Ivan est un entrepreneur expérimenté dans la transformation d’innovations à un stade précoce en programmes de développement clinique. En tant que pharmacologue, il comprend l’importance d’aligner les voies moléculaires avec les thérapies et les diagnostics appropriés. Il est actuellement fondateur et directeur général d’Eden BioPharma Limited à Dublin. Ivan a également été fondateur et PDG de Sigmoid Pharma Limited, où il s’est concentré sur le développement d’une plate-forme intégrée d’administration de médicaments dans le tractus gastro-intestinal. En tant que consultant, il a conseillé des universitaires et des entrepreneurs dans la création d’entreprises, le développement de stratégies finançables et la constitution d’équipes multidisciplinaires. Ivan a obtenu son MBA de la Johnson Graduate School of Management de l’Université Cornell à New York et a complété son fellowship postdoctoral en biologie du développement à l’Institut Curie à Paris, après avoir obtenu un doctorat en recherche sur le cancer et une licence de pharmacologie de University College Dublin. Lui et Ronan sont basés à Dublin.

« Nous nous engageons à soutenir les startups en phase de démarrage nouvelles et existantes en Europe qui développent des outils de diagnostic clinique et de recherche en sciences de la vie innovants, ainsi que des plateformes thérapeutiques, des initiatives de santé numérique et des applications génomiques », a déclaré Wouter Meuleman, PhD, Illumina Ventures Partner. « Nous sommes ravis qu’Arnaud, William, Ronan et Ivan se joignent à nos efforts ».

