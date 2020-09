Illumina : collabore avec 54gene à la création d'une installation de génomique de classe mondiale au Nigéria

Le partenariat élargira les capacités de recherche basée sur le séquençage et de diagnostics moléculaires de 54gene en se concentrant sur l’amélioration des résultats thérapeutiques grâce à une médecine de précision

Illumina, Inc. (NASDAQ : ILMN) a annoncé aujourd’hui une collaboration avec 54gene, une société de technologie de la santé dont la mission consiste à faire progresser les capacités de la médecine de précision en Afrique grâce à la recherche, des diagnostics moléculaires avancés et des programmes cliniques. Le partenariat permettra la création de nouvelles installations de génétique à Lagos, au Nigéria, équipées d’une série de plateformes technologiques de séquençage et de biopuces à haute densité ultramodernes d’Illumina, qui généreront des informations génétiques pour la recherche médicale et le développement de médicaments.

L’Afrique contient une plus grande diversité génétique que tous les autres continents du fait que le génome africain est le plus ancien génome humain. Pourtant, on estime que moins de 3 % des génomes analysés proviennent des Africains, ce qui constitue là une source potentiellement riche de nouvelles informations génétiques pour la recherche médicale et la découverte de médicaments que 54gene a bien l’intention d’exploiter en tant que ressource de recherche mondiale tout en veillant à ce que les Africains bénéficient de ces innovations médicales de pointe.

Paula Dowdy, première vice-présidente et directrice générale pour l’EMOA chez Illumina, a déclaré, « Il est extrêmement important d’assurer un accès équitable à la technologie de séquençage génomique dans le monde entier afin que les génomes puissent être interprétés dans le contexte de la diversité mondiale. Grâce à des partenariats tels que celui conclu avec 54gene, nous visons à supprimer les barrières de l’accès au séquençage et à étendre les bénéfices de la génomique à autant d’individus que possible. »

Le fondateur et PDG de 54gene, Dr. Abasi Ene-Obong a déclaré pour sa part, « L’ajout de la technologie de pointe d’Illumina à nos capacités de recherche et de diagnostic représente une étape critique pour 54gene dans l’accomplissement de notre mission visant à offrir un accès égalisateur à la médecine de précision. Cela fait partie de notre engagement plus large à bâtir une capacité et l'infrastructure en Afrique, qui nous permettront d’élargir significativement la recherche génomique, tout en améliorant les résultats thérapeutiques sur le continent. Aux côtés de nos nombreux partenaires de la communauté médicale et scientifique africaine, nous voulons rendre les diagnostics moléculaires avancés plus accessibles dans la région, tout en créant des centaines d’emplois qualifiés dans la biologie moléculaire et la bioinformatique. »

Grâce à ce partenariat, les échantillons africains stockés dans la biobanque anonymisée de 54gene seront génotypés, séquencés et analysés sans qu’il ne soit nécessaire de les envoyer à l’étranger, reflétant ainsi l’engagement d’Illumina à donner à l’Afrique les moyens d’élargir ses capacités génomiques. Le fait d’avoir une infrastructure locale réduira les coûts et les délais de traitement des résultats de tests. Illumina dispensera également sa formation reconnue pour soutenir l’utilisation de son équipement de séquençage et de biopuces et assurer un soutien continu pour l’équipe croissante des scientifiques moléculaires de 54gene.

À propos d’Illumina

Illumina améliore la santé humaine en libérant la puissance du génome. Notre accent sur l'innovation nous a imposés comme le leader mondial des technologies de séquençage de l'ADN et de baies de stockage, au service de clients travaillant dans la recherche, les milieux cliniques et les marchés appliqués. Nos produits sont utilisés dans des applications ayant trait aux sciences de la vie, à l'oncologie, à la santé reproductive, à l'agriculture et à d'autres secteurs émergents. Pour en savoir plus, visitez www.illumina.com et connectez-vous avec nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de 54gene

54gene est une société de technologie de la santé qui fait progresser l’état des soins de santé grâce à une découverte et une recherche translationnelle à grande échelle, des diagnostics moléculaires avancés, et des programmes cliniques inclusifs au profit des Africains et de la population mondiale. Fondée en 2019, 54gene utilise les données génétiques humaines issues des diverses populations africaines pour améliorer le développement, la disponibilité, et l’efficacité des produits et des diagnostics médicaux qui s’avéreront bénéfiques pour les Africains et la population mondiale au sens large.

