Illumina demande à une cour d'appel d'annuler la décision de la FTC l'obligeant à vendre une filiale

Illumina Inc. a fait appel, lundi en fin de journée, d'une décision de la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, qui exige que la société cède Grail Inc, fabricant de tests de diagnostic du cancer, parce qu'elle craint que sa propriété n'étouffe la concurrence sur le marché américain des tests de dépistage du cancer. (Reportage de Diane Bartz et Mrinmay Dey ; Rédaction de Jacqueline Wong)