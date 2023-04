Illumina gagne la procédure d'appel accélérée de l'ordonnance de la FTC l'obligeant à céder Grail

La 5e cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, a rendu sa décision à la suite de l'objection de la Federal Trade Commission. L'agence a déclaré qu'Illumina n'avait pas démontré pourquoi la cour d'appel devait accélérer son examen du litige antitrust.

Illumina, société basée à San Diego et spécialisée dans le séquençage des gènes, fait appel d'une ordonnance rendue le 3 avril par la FTC, selon laquelle l'acquisition de Grail, pour un montant de 7,1 milliards de dollars, limitera la concurrence sur le marché des tests de dépistage du cancer. Illumina a nié ces allégations.

Le rythme accéléré du litige pourrait imposer une charge à la FTC. L'agence a fait valoir auprès du cinquième circuit qu'un calendrier accéléré lui serait "hautement préjudiciable" en raison de ce qu'elle appelle "le nombre et la complexité" des questions qu'Illumina a l'intention de soulever.

Dans un document déposé au tribunal, les avocats d'Illumina ont fait valoir qu'un examen accéléré "permettrait un accès plus rapide à un test de dépistage salvateur et éliminerait les obstacles inutiles dans la lutte contre le cancer".

Un porte-parole de la FTC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un représentant d'Illumina s'est refusé à tout commentaire.

En 2021, la FTC a poursuivi Illumina pour son offre d'achat de Grail, une ancienne filiale de la société. Illumina a conclu l'opération cette année-là, malgré la contestation de la FTC et celle des régulateurs de l'Union européenne.

L'agence américaine a affirmé que l'acquisition d'Illumina nuirait à l'innovation et entraînerait une hausse des prix. Grail utilise le séquençage de l'ADN d'Illumina pour réaliser un test sanguin destiné à détecter les cancers, selon la FTC.

L'année dernière, un juge administratif s'est prononcé contre la FTC. C'était la première fois que le tribunal interne de l'agence rejetait une contestation de fusion de la FTC. L'agence a fait appel de la décision auprès de la direction de la FTC et a obtenu une ordonnance de cession.

Dans l'Union européenne, Illumina se bat contre une ordonnance exigeant la cession de Grail. En décembre dernier, la Commission européenne a ordonné à Illumina d'annuler son rachat.

L'affaire est la suivante : Illumina Inc et Grail Inc v. Federal Trade Commission, 5th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 23-60167.

Pour Illumina : David Marriott et Christine Varney de Cravath, Swaine & Moore.

Pour Grail : Michael Egge, Marguerite Sullivan et Al Pfeiffer de Latham & Watkins

Pour la FTC : Matthew Hoffman de la FTC

