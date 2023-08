Illumina Inc. a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, signe que le manque de financement de ses clients des secteurs biotechnologique et pharmaceutique devrait peser sur les ventes de ses outils de tests génétiques et de ses produits de diagnostic.

Les actions ont baissé de près de 6 % dans les échanges prolongés de mercredi.

La hausse des taux d'intérêt a réduit le financement du développement de médicaments et des programmes de recherche dans les petites entreprises de biotechnologie, en particulier en Chine.

La crise du financement a été exacerbée par l'effondrement du prêteur américain Silicon Valley Bank, un banquier d'investissement clé dans le secteur des biotechnologies.

"Nous nous attendons à ce que notre chiffre d'affaires du second semestre soit affecté par la prudence des clients dans leurs achats, par une reprise plus longue en Chine et par une baisse temporaire plus importante que prévu des consommables à haut débit, les clients passant à NovaSeq X", a déclaré Charles Dadswell, PDG par intérim de la société.

La demande plus élevée que prévu pour le séquenceur à l'échelle de la production, NovaSeq X, a toutefois permis à la société américaine de tests génétiques de dépasser les estimations de Wall Street pour le bénéfice du deuxième trimestre.

La société basée à San Diego, en Californie, a déclaré un bénéfice ajusté de 32 cents par action, contre des attentes de 2 cents par action, selon les données de Refinitiv.

Illumina prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 0,75 et 0,90 dollar, contre une prévision antérieure de 1,25 à 1,50 dollar. Ces prévisions tiennent compte d'un impact fiscal d'environ 75 millions de dollars.

La société cherche à réduire ses coûts en supprimant des emplois et en fermant certains bureaux afin d'atténuer l'impact de l'inflation, d'un dollar fort et d'un litige en cours lié au rachat de Grail en 2021 pour un montant de 7,1 milliards de dollars.

Elle a enregistré un chiffre d'affaires total de 1,18 milliard de dollars pour le trimestre clos le 2 juillet, contre des prévisions de 1,16 milliard de dollars.

Illumina s'est également engagée dans une bataille de procuration avec l'investisseur activiste Carl Icahn et est à la recherche d'un nouveau PDG après le départ de son prédécesseur Francis deSouza en juin.