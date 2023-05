Le PDG d'Illumina a survécu à la contestation d'Icahn avec une marge de plus de 2 contre 1

L'issue du vote était connue, mais le résultat n'avait pas été divulgué auparavant. Il confère à M. deSouza la légitimité nécessaire pour poursuivre son action après que M. Icahn a recueilli suffisamment de soutien de la part des actionnaires pour évincer le président du conseil d'administration d'Illumina, M. John Thompson, et installer l'un de ses candidats au conseil, M. Andrew Teno.

M. Icahn a tenté de remplacer M. deSouza et M. Thompson au conseil d'administration et a déclaré qu'il souhaitait que l'ancien PDG d'Illumina, Jay Flatley, reprenne la direction de l'entreprise. Le cours de l'action de la société a perdu 18,4 % au cours des 52 dernières semaines.

Il y a un an, M. deSouza avait obtenu le plus grand nombre de voix avec 130 098 117 votes en sa faveur. Cette année, il a obtenu 93 110 014 voix, devançant seulement Thompson et les trois candidats d'Icahn.

Teno a obtenu 77 769 509 voix et Thompson 45 091 516. Les deux autres candidats d'Icahn ont reçu le moins de voix.

M. Icahn a critiqué Illumina, y compris M. deSouza et M. Thompson, pour son acquisition de Grail, fabricant de tests de dépistage du cancer, pour un montant de 7,1 milliards de dollars. Illumina a conclu l'opération malgré les objections des autorités antitrust américaines et européennes, qui tentent à présent de contraindre l'entreprise à la dénouer.

Illumina a perdu 50 milliards de dollars en valeur de marché à la suite de l'opération, les investisseurs craignant qu'elle ne soit obligée de céder Grail au prix d'une lourde perte.

Illumina a déclaré qu'elle élargirait son conseil d'administration de neuf à onze membres et a demandé à des chefs d'entreprises cotées en bourse ayant une expérience dans le domaine de la santé et à des directeurs financiers d'entreprises cotées en bourse ayant une expérience à Wall street de se joindre à elle. Elle élira également un nouveau président du conseil d'administration.

Les investisseurs activistes demandent de plus en plus le remplacement des hauts dirigeants, les données d'Insightia montrant qu'ils ont poussé à la révocation du personnel de 60 entreprises l'année dernière, soit un bond de 46% par rapport à l'année précédente et le montant le plus élevé depuis 2017.

Certains PDG qui ont fait entrer des activistes dans leur conseil d'administration ne sont pas restés longtemps en poste. Le PDG d'Unilever Plc, Alan Jope, par exemple, a annoncé son intention de partir trois mois après que Nelson Peltz, du fonds spéculatif Trian Fund Management, a rejoint le conseil d'administration du géant de la consommation l'année dernière. Brian Niccol a pris les rênes de Chipotle Mexican Grill début 2018, après qu'un des lieutenants de Bill Ackman chez Pershing Square Capital Management a rejoint le conseil d'administration fin 2016.

D'autres PDG ont survécu. Vicki Hollub reste PDG d'Occidental Petroleum après que la société a conclu un accord avec Icahn sur les sièges au conseil d'administration en 2020 et qu'Icahn s'est retiré deux ans plus tard.

(Cet article a été corrigé pour indiquer que M. deSouza a battu trois, et non deux, des candidats proposés par M. Icahn, au paragraphe 4).