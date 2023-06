Ilpra acquiert 70% du capital social de Pentavac

(Alliance News) - Ilpra Spa a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé l'acquisition de 70 % du capital social de Pentavac Srl pour un montant d'environ 5,7 millions d'euros, payé aujourd'hui en même temps que la vente des actions.

L'assemblée générale des actionnaires de Pentavac, qui s'est réunie aujourd'hui, a pris acte de la démission de son conseil d'administration et a nommé les nouveaux membres de son organe de direction, en nommant Maurizio Bertocco président et en confirmant les deux actionnaires vendeurs en tant qu'administrateurs délégués, qui conserveront une participation combinée de 30 %.

Ilpra et les vendeurs, explique la société dans une note, ont donc signé un pacte d'actionnaires visant à réglementer les termes et conditions des relations existantes et les dispositions relatives à la gouvernance d'entreprise, y compris l'option d'achat des 30 % d'actions restantes en faveur d'Ilpra - à exercer également séparément avec le vendeur individuel à la date de présentation des états financiers au 31 décembre 2026 et dans tous les cas au plus tard le 30 juin 2027 - à un prix qui peut être déterminé sur la base d'un multiple de l'EBITDA de la cible au 31 décembre 2026, déduction faite de l'IFN.

L'accord comprend également l'option de vendre, en faveur des actionnaires minoritaires, les actions qui n'ont pas déjà été achetées avec l'option d'achat due à Ilpra, à exercer à la date de présentation des états financiers au 31 décembre 2030, mais au plus tard le 30 juin 2031, avec les mêmes modalités de détermination du prix que celles mentionnées dans l'accord.

Ilpra a clôturé jeudi en hausse de 0,8 % à 5,00 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

