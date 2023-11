ILPRA SpA est une entreprise technologique basée en Italie. Elle fournit des solutions technologiques pour l'industrie de l'emballage. Elle opère sur les marchés de l'alimentation, du non-alimentaire et de la médecine/santé. Son offre de produits comprend une large gamme de produits personnalisables répartis en trois lignes : Machines de remplissage/dosage, de scellage de barquettes et de thermoformage. Les différentes machines assurent le scellage, le vide, l'atmosphère modifiée et l'emballage sous peau. Les machines peuvent être automatiques, semi-automatiques, en ligne ou rotatives. Les machines de l'entreprise peuvent être intégrées dans une ligne de production existante ou fonctionner en tant que machines autonomes. L'entreprise est active dans le monde entier.

Secteur Machines et équipements industriels