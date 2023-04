Marchés boursiers moroses ; Saipem progresse après les comptes

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en baisse jeudi, les investisseurs restant prudents avant la publication des résultats des entreprises et se préparant à plusieurs réunions importantes des banques centrales dans les semaines à venir.

Jeudi, dans l'outil FedWatch du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR, la principale hausse de taux pour la réunion du 3 mai a une probabilité de 16 % pour une confirmation dans la fourchette de 475/500 points de base. En revanche, la probabilité d'une augmentation dans la zone 500/525 points de base, soit une augmentation équivalente à 25 points de base, est de 84 %. L'objectif actuel se situe entre 475 et 500 points de base.

Le FTSE Mib a donc ouvert en baisse de 0,8 %, à 27 718,94 points.

En Europe, le FTSE 100 à Londres cède 0,1 %, tout comme le CAC 40 à Paris, tandis que le DAX 40 à Francfort recule de 0,4 %.

Le Mid-Cap perd 0,8 % à 43 637,25, le Small-Cap 0,7 % à 29 786,26 et l'Italie Growth 0,3 % à 9 238,27.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Saipem - en hausse de 3,1% - a déclaré mercredi que les revenus du premier trimestre étaient de 2,58 milliards d'euros, contre 1,82 milliard d'euros pour la période correspondante de 2022. Le bénéfice net est à l'équilibre, contre une perte de 98 millions d'euros pour la période correspondante de 2022.

UniCredit progresse également bien, avec une hausse de 1,3 % à 4,15 EUR.

Reflétant la bonne dynamique du segment bancaire, BPER Banca, Banco BPM et Intesa sont également en hausse, évoluant tous au-dessus de 1,0%.

En revanche, les ventes ont prévalu sur Stellantis, qui s'est contracté de 3,0% et a ramené le cours à 16,46 euros, après le rouge de la veille avec 0,4%. Les ventes du mois de mars ont augmenté, suivant la tendance positive du marché européen, où les immatriculations ont augmenté d'environ 29%.

Selon les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, le groupe fusionné PSA Groupe et Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une hausse de 23 % de ses ventes en mars, avec 251 122 voitures immatriculées contre 203 635 en février 2022, avec une part de marché tombant à 17,7 % contre 18,1 % en 2022.

Faibles trimestres également pour Ferrari, qui a chuté de 1,6 %, pointant son nez vers une quatrième séance à terminer du côté baissier.

Sur le segment des cadets, Antares Vision progresse de 2,2% à 6,56 euros et se dirige vers sa troisième séance consécutive pour terminer du côté haussier.

Il y a également eu de bons achats sur MFE, les actions de classe B soulevant la barre de 2,9 pour cent. La société a annoncé mercredi que les revenus pour 2022 ont chuté en glissement annuel à 2,80 milliards d'euros, contre 2,91 milliards d'euros en 2021. Le bénéfice net a également baissé, à 216,9 millions d'euros contre 374,1 millions d'euros, mais reste supérieur au dernier chiffre pré-Covid de 190,3 millions d'euros en 2019. Le résultat net ajusté, quant à lui, s'élève à 247,5 millions d'euros. Le conseil d'administration a donc décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,05 EUR par action.

Brunello Cucinelli, quant à lui, a baissé de 0,3% avec un cours à 88,10 EUR. Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur le titre à 82,00 EUR contre 70,00 EUR.

OVS - en baisse de 1,9% - a déclaré mercredi qu'il a terminé l'année au 31 janvier 2023 avec des ventes nettes de 1,51 milliard d'euros, en hausse de plus de 11% par rapport à 1,36 milliard d'euros l'année précédente. Cette performance, a expliqué la société, a caractérisé toutes les marques et tous les canaux de distribution du groupe et a affecté toutes les périodes, avec la tendance la plus prononcée en mai, également grâce à des conditions météorologiques favorables, et pendant les mois des achats de Noël et des soldes d'hiver. Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,06 euro par action pour l'exercice 2022. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 78,4 millions d'euros, soit une hausse de plus de 75 % par rapport aux 44,8 millions d'euros enregistrés en 2021.

Du côté des petites capitalisations, Softlab progresse de 3,7 pour cent et affiche un nouveau cours de 1,96 EUR, l'action étant également légèrement active sur la semaine.

Piquadro - qui n'est toujours pas négocié et dont le prix est de 1,74 EUR - a déclaré mercredi que les revenus pour le quatrième trimestre et l'exercice complet se terminant le 31 mars 2023 ont augmenté à deux chiffres par rapport à l'année précédente. Au cours de l'exercice 2022-2023, les revenus ont augmenté de 18% à 175,6 millions d'euros contre 149,4 millions d'euros, tandis que pour le seul quatrième trimestre, ils ont progressé de 22% à 48,8 millions d'euros contre 40,0 millions d'euros.

Eems Italia - en baisse de 3,8% - a déclaré avoir approuvé les principaux résultats pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, après avoir enregistré une perte nette de 2,3 millions d'euros, contre une perte de 287 000 euros au cours de la même période l'année dernière.

Sur la croissance italienne, Casta Diva Group - en hausse de 5,0% - a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait examiné sa valeur de production trimestrielle consolidée au 31 mars, qui a augmenté de 73% en glissement annuel à 21,2 millions d'euros, contre 12,2 millions d'euros.

Ilpra a augmenté de 3,0% à 4,76 euros par action, brisant une tendance baissière de six séances.

À New York, le Dow Jones a baissé de 0,2 % au cours de la nuit européenne, tandis que le Nasdaq a terminé en légère hausse. Le S&P 500, quant à lui, a clôturé juste en dessous du pair.

En Asie, le Hang Seng a glissé de 0,3 pour cent, le Shanghai Composite a cédé 0,1 pour cent, tandis que le Nikkei a clôturé en hausse de 0,2 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0970 USD contre 1,0953 USD à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2446 USD contre 1,2439 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 81,59 USD contre 84,49 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 996,30 USD l'once contre 1 988,41 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier économique de jeudi, la balance commerciale de la zone euro est attendue à 1200 CEST.

A 1430 CEST, les demandes d'allocations chômage seront publiées, tandis qu'à 1600 CEST, ce sera le tour des ventes de logements. À 1730 CEST, une vente aux enchères de bons du Trésor à 4 et 8 semaines est prévue. À 1800 CEST, un discours de Waller de la Fed est prévu et à 2215 CEST, celui de Schabel de la BCE.

En ce qui concerne les entreprises, les résultats d'Aedes, Convergenze, Eprcomunicazione, Farmaè, Finlogic, Labomar, Racing Force et Salvatore Ferragamo sont attendus.

