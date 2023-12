(Alliance News) - Plus de prudence sur les marchés mercredi, juste avant que la Réserve fédérale ne prenne sa décision de politique monétaire.

Alors qu'une nouvelle pause dans les hausses de taux est presque certaine mercredi, les investisseurs chercheront des indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt.

Mardi, le Comité fédéral de l'open market a entamé sa réunion de deux jours, avec une décision sur les taux d'intérêt prévue pour mercredi à 2000 CET. Une demi-heure plus tard, une conférence de presse du président, Jerome Powell, suivra.

Au début du mois, Jerome Powell a déclaré qu'il était encore "prématuré" de spéculer sur la date à laquelle les réductions des taux d'intérêt américains commenceraient, même si l'on croit de plus en plus que la Fed commencera à abaisser la fourchette des taux des fonds fédéraux assez rapidement.

Le FTSE Mib a clôturé mercredi en baisse de 0,2 pour cent à 30 295,69, le Mid-Cap a cédé 0,1 pour cent à 42 569,09, le Small-Cap a perdu 0,4 pour cent à 26 485,71, et l'Italie Growth a chuté de 0,4 pour cent à 8 039,08.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,1 %, le CAC 40 de Paris a cédé 0,2 % et le DAX 40 de Francfort a baissé de 0,1 %.

Sur le Mib, Leonardo a pris la première place avec une hausse de 4,3 pour cent et un nouveau prix à 14,43 euros.

Amplifon - en hausse de 3,4 pour cent - a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord contraignant qui lui permettra d'entrer en Uruguay par le biais de l'acquisition du groupe Audical, le principal acteur du pays dans le secteur des soins auditifs. Le réseau Audical, avec les marques Audical et Centro Auditivo, se compose de 25 points de vente directs et de divers distributeurs dans tout le pays, réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros, en croissance constante ces dernières années, et compte environ 130 employés et collaborateurs.

Le plan de rachat d'Enel se poursuit sans problème, gagnant 1,0 %. La société a annoncé mardi qu'elle avait racheté 309 000 de ses propres actions entre le 4 et le 8 décembre, pour un montant total de 2,0 millions d'euros.

Banco BPM a relevé son objectif de cours à 6,10 EUR, contre 6,00 EUR pour HSBC. En revanche, JPMorgan l'a ramené à 5,90 EUR, contre 6,40 EUR précédemment. L'action a perdu 1,6 % à 5,0080 EUR, faisant l'objet de prises de bénéfices après trois séances de hausse.

Saipem a clôturé en hausse de 0,4 % après que les actionnaires aient autorisé la convertibilité de l'obligation liée aux actions émise en septembre en actions ordinaires de la société.

L'emprunt en question arrive à échéance en septembre 2029 et a un montant nominal de 500 millions d'euros.

Telecom Italia - en baisse de 3,7% - et Amazon.com ont annoncé mercredi qu'ils avaient étendu un accord de distribution de contenu qui permet à TimVision de devenir la première plateforme de streaming en Italie à proposer les offres de football et de divertissement d'Amazon Prime incluses dans ses forfaits aux côtés de Disney+, Netflix, DAZN et Infinity+.

Du côté des valeurs moyennes, Salvatore Ferragamo a gagné 0,3 %. JPMorgan a réduit son objectif de cours à 10,50 euros contre 13,50 euros avec une recommandation "sous-pondérer", tandis que Société Générale a relevé son objectif de cours à 10,00 euros contre 9,00 euros, confirmant son conseil de vendre le titre.

Un autre nom de la mode, Tod's, a également vu son objectif de cours réduit, JPMorgan ayant relevé son objectif de cours à 35,00 euros contre 38,00 euros, maintenant une opinion "neutre" sur le titre, qui a clôturé en baisse de 0,5%.

Sesa - en baisse de 0,9% - a annoncé mercredi avoir pris une participation supplémentaire dans Essedi Consulting via sa filiale Var Group, passant de 19% à 60% du capital, et élargissant son expertise dans le conseil applicatif sur la plateforme Sap, pour accompagner la transformation digitale des districts Made in Italy, a expliqué la société dans une note.

L'acquisition d'Essedi Consulting a été réalisée par l'intermédiaire de Var BMS, filiale du groupe Var et acteur de référence sur le marché Sap en Italie, contribuant ainsi à la formation d'un pôle de compétences dans le secteur avec environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 400 ressources humaines.

Parmi les sociétés à petite capitalisation, Bioera n'a pas arrêté son parcours haussier, qui l'a conduit à doubler la valeur de son action au cours des 10 derniers jours. L'action a gagné 29 % aujourd'hui, avec pas moins de 1,4 million d'unités qui ont changé de mains.

L'action la plus échangée a toutefois été Eems Italia, qui a clôturé en hausse de 3,7 %, avec 26,3 millions d'actions échangées.

Sur la liste des PME, ErreDue a clôturé en hausse de 2,6% après avoir annoncé un accord avec la société Foglia Umberto pour la fourniture d'une usine d'électrolyse PEM de 1 MW qui sera livrée en 2025 et utilisée pour la production et le stockage d'hydrogène vert au sein du pôle d'élimination des déchets qui sera construit dans la municipalité de Guglionesi, dans le Molise.

L'hydrogène vert produit par l'électrolyseur PEM sera stocké puis réutilisé pour produire de la chaleur à l'intérieur du pôle.

Unidata a terminé en hausse de 0,8% après avoir annoncé qu'elle faisait partie du groupement temporaire d'entreprises - composé de Boldyn Networks, Unidata, IFM Spa et Cecchini - qui a remporté le contrat de concession avec la municipalité de Rome pour la mise en œuvre, la gestion, l'exploitation et la maintenance des infrastructures 5G et Wi-Fi dans la zone de Roma Capitale. Le projet #Roma5G a été attribué dans le cadre d'un partenariat public-privé et la concession durera 25 ans.

Ilpra a annoncé l'ouverture d'une filiale en Arabie Saoudite par l'intermédiaire de sa succursale de Dubaï Ilpra Middle East. Cette dernière a ouvert une filiale commerciale à Jeddah, en Arabie Saoudite, appelée Ilpra Arabia, qui est détenue à 100 % par Ilpra Middle East. L'action Ilpra a clôturé à parité.

À New York, le Dow Jones était juste au-dessus de la parité à 36 588,83, le Nasdaq a augmenté de 0,2 % à 14 567,08 et le S&P 500 a gagné 0,2 % à 4 652,35.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0793 USD contre 1,0792 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2527 USD contre 1,2569 USD mardi soir.

Le baril de Brent valait 73,20 dollars contre 74,05 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 1 980,52 USD l'once contre 1 983,29 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend des données sur les principales commandes de machines au Japon, à 0050 CET, et la production industrielle du Japon, à 0530 CET.

Les regards se tourneront ensuite vers l'inflation espagnole à 0900 CET et le rapport mensuel de l'AIE à 1000 CET.

Les points forts de la journée seront les dernières décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre, avant les ventes au détail américaines et les données sur les demandes d'emploi, attendues à 1430 CET. Pour la BCE, la présidente, Christine Lagarde, s'exprimera également à 1445 CET.

À 1630 CET, l'accent sera mis sur les stocks des entreprises américaines et, à 2230 CET, l'attention se portera sur le bilan et les réserves de la Fed.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est prévu.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.