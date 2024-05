Iluka Resources Limited est une société australienne spécialisée dans les minéraux critiques. La société produit du zircon et des matières premières à haute teneur en dioxyde de titane, du rutile et du rutile synthétique. Ses activités d'extraction et de traitement sont situées en Australie-Méridionale et en Australie-Occidentale. Ses projets comprennent Wimmera (Victoria), Balranald (Nouvelle-Galles du Sud), Atacama (Australie-Méridionale) et Eneabba (Australie-Occidentale). Ses segments comprennent Jacinth-Ambrosia/Mid West (JA/MW), Cataby/South West (C/SW), Rare Earths (RE) et United States/Murray Basin (US/MB). Le segment JA/MW comprend les activités minières à Jacinth-Ambrosia, en Australie-Méridionale, et les activités de traitement associées à l'usine de séparation des minerais de Narngulu, dans le centre-ouest de l'Australie-Occidentale. Le segment C/SW comprend les activités minières à Cataby et le traitement de l'ilménite dans les fours à rutile synthétique 1 et 2, situés en Australie occidentale. Le segment RE comprend la raffinerie de terres rares d'Eneabba, en cours de construction en Australie occidentale.

Secteur Exploitations minières et métallurgie