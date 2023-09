Image Resources NL est une société minière basée en Australie et spécialisée dans les sables minéraux. La société est engagée dans l'exploitation d'une mine à ciel ouvert et d'une installation de traitement du minerai sur son projet Boonanarring, riche en zircon. Le projet est situé à environ 80 kilomètres (km) au nord de Perth, dans le nord de Gingin, et consiste en une mine à ciel ouvert et une usine de concentré humide. Le projet produit un concentré minéral lourd riche en zircon, qui est exporté vers les marchés internationaux via le port de Bunbury. Le projet Atlas est situé à environ 90 km au nord de Boonanarring. Sa minéralisation s'étend de la surface à 16 mètres (m) de profondeur et a une épaisseur moyenne de 3,5 m et une épaisseur maximale de 12 m. La société possède des tenements de sables minéraux dans le district minier d'Eneabba situé à 275 km au nord de Perth en Australie occidentale. Les tenements contiennent environ 6,3 millions de tonnes de minéraux lourds totaux. Elle détient également le projet de sables minéraux McCalls situé à 100 km au nord de Perth en Australie occidentale.

