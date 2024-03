Image Scan Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni qui se consacre au développement, à la fabrication, à la vente et à l'assistance de systèmes d'inspection par rayons X pour la sécurité, la lutte contre le terrorisme et les applications industrielles. La société compte parmi ses clients la police, l'armée, les services de sécurité, les équipes de déminage, les prisons, les ports, les aéroports, les manutentionnaires de fret, les transitaires, les salles de courrier et les exploitants de stades et d'événements. La société a développé et fabriqué un système industriel d'inspection par rayons X, la gamme MDXi. Le marché principal de ces systèmes est celui du contrôle des émissions automobiles, où ils sont utilisés pour l'inspection du contrôle qualité des convertisseurs catalytiques et des filtres à particules diesel. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, 3DX-RAY Limited, décroche une gamme de solutions de sécurité portables, à déploiement rapide et statiques pour le secteur de la sécurité dans le monde entier, y compris les gouvernements et les organisations de sécurité privée. Sa gamme industrielle comprend des systèmes de production en ligne, par lots et en laboratoire.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés