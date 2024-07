(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Image Scan Holdings PLC, en hausse de 55% à 2,05 pence, fourchette de 12 mois 1,00p-2,55p. Le fournisseur de systèmes d'écrans à rayons X a annoncé qu'il avait été sélectionné pour un contrat avec un entrepreneur britannique du secteur de la défense, NP Aerospace Ltd. Le contrat porte sur la fourniture de son système à rayons X portable ThreatScan. Le contrat débutera par un processus d'essai et de test de trois mois qui devrait commencer en septembre de cette année. La valeur du contrat est estimée à 3 millions de livres sterling sur une période de 36 mois. Vince Deery, directeur général d'Image Scan, a déclaré : "Je suis ravi que nous ayons décroché ce contrat, qui a été obtenu dans un contexte de forte concurrence internationale. Ce succès découle directement de notre stratégie révisée de développement de produits visant à se concentrer sur des systèmes portables très performants et confirme notre confiance dans la force de notre gamme élargie de produits radiologiques portables sur un marché concurrentiel."

Distribution Finance Capital Holdings PLC, hausse de 24% à 33,50 pence, fourchette de 12 mois 17,00 pence-36,00 pence. La banque spécialisée déclare qu'elle s'attend à ce que les résultats annuels soient nettement supérieurs aux attentes du marché. Le PDG Carl D'Ammassa commente : "2024 a exceptionnellement bien démarré, avec une solide exécution opérationnelle et commerciale, ainsi qu'une gestion et un contrôle du portefeuille. Nos produits et services trouvent un écho évident auprès de nos clients et le fait que nous continuions à enregistrer un nombre record de nouveaux prêts témoigne de l'attention portée par l'ensemble de l'équipe à la fourniture d'un service de haute qualité et des relations étroites que nous entretenons avec nos partenaires concessionnaires et constructeurs."

AIM - LOSERS

Deltex Medical Group PLC, baisse de 10% à 0,15 pence, fourchette de 12 mois 0,090 pence-0,33 pence. La société, qui fabrique des systèmes de surveillance de la circulation sanguine, déclare que le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin s'élève à 1,06 million de livres sterling, un chiffre stable par rapport à l'année précédente. Deltex se dit confiante pour le reste de l'année. Le président Nigel Keen déclare : "Nous avons bien progressé au cours du premier semestre dans la vente et la création d'un pipeline pour le nouveau système TrueVue au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, bon nombre de nos partenaires de distribution européens ayant acheté les nouveaux moniteurs et commencé à faire des démonstrations cliniques à leur clientèle".

