Imagicaaworld Entertainment Limited et Walkwater Properties Private Limited annoncent la démission de Divyata Raval en tant que secrétaire de la société et agent de conformité, à compter du 28 août 2022

Imagicaaworld Entertainment Limited a annoncé que Mme Divyata Raval, secrétaire générale et responsable de la conformité de la société, a remis sa démission du service du responsable de la conformité de la société, avec effet au 28 août 2022. Elle effectuera une période de préavis d'un mois et cessera d'être le secrétaire de la société et le responsable de la conformité de la société (et de la filiale à 100 % Walkwater Properties Private Ltd) à compter du 28 août 2022.