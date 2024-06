Imagine Lithium Inc. est une petite société canadienne d'exploration minière. La société se concentre sur la recherche et l'acquisition de projets miniers. La société détient la propriété Jackpot Lithium, située dans la région du lac Georgia, à environ 140 kilomètres (km) au nord-nord-est de Thunder Bay (Ontario), à environ 14 km de la route transcanadienne (Hwy 11) et à environ 50 km de la ville de Nipigon, sur le lac Supérieur. La propriété contient deux ressources historiques. Elle contient de la pegmatite connue, y compris deux ressources historiques de deux millions de tonnes à une teneur de 1,09 % d'oxyde de lithium (Li2O) et de 750 000 tonnes à une teneur de 1,38 % de Li2O.

Secteur Exploitations minières et métallurgie