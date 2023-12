ImagineAR Inc. est une société canadienne qui propose une plateforme de réalité augmentée (RA) en tant que service qui permet aux équipes sportives et aux organisations de toute taille de créer et de mettre en œuvre leurs propres campagnes de RA sans aucune expérience en matière de programmation ou de technologie. Ses produits comprennent ImagineAR SDK, ImagineAR WebAR, ImagineAR Cloud et ImagineAR Mobile App. Le produit ImagineAR SDK permet des activations visuelles de la RA et du système de positionnement global (GPS), des chasses au trésor de la RA, des cartes de récompense et des analyses en temps réel, et est intégré au système de gestion de contenu (CMS) ImagineAR Cloud. La plateforme ImagineAR WebAR s'intègre entièrement au CMS ImagineAR Cloud, ce qui permet de réaliser des activations visuelles de la RA, des cartes de récompense et des analyses en temps réel. Le CMS ImagineAR Cloud est un système centralisé de gestion de contenu à publication automatique. L'application mobile ImagineAR est une plateforme d'auto-édition qui permet d'activer des expériences de RA visuelle et GPS, des chasses au trésor en RA, des concours, des récompenses, des coupons et des cartes numériques.

Secteur Logiciels