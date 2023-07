IMAX China Holding, Inc. est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la conception et la vente de systèmes de cinéma à image maximale (IMAX). Avec ses filiales, la société exerce ses activités par le biais de trois segments. Le segment Theatre Business est impliqué dans la vente de systèmes de cinéma, ainsi que dans la fourniture de services d'installation et de maintenance. En outre, il est également impliqué dans la vente après-vente de lunettes tridimensionnelles (3D), de feuilles d'écran, de sons, de pièces et d'autres articles. Le segment Network Business est impliqué dans la conception, l'approvisionnement et la fourniture de systèmes de cinéma numérique, ainsi que dans la fourniture de services de gestion de projet, de services de maintenance continue et de ventes après-vente. Le segment Nouvelles affaires et autres est impliqué dans toute autre initiative commerciale non essentielle qui est en phase de développement et/ou de démarrage.

Secteur Production de spectacles