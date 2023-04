IMedia Brands, Inc. annonce des nominations au conseil d'administration

À compter du 3 avril 2023, le conseil d'administration d'iMedia Brands, Inc. a augmenté la taille du conseil de huit à dix administrateurs et a nommé Jill Frizzley et Steven Panagos en tant que membres du conseil pour combler les vacances créées par l'augmentation de la taille du conseil. Mme Frizzley et M. Panagos exerceront leur mandat jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société et jusqu'à ce que leur successeur soit dûment élu et qualifié, ou jusqu'à leur décès, leur démission ou leur révocation. Le conseil d'administration a également déterminé que Mme Frizzley et M. Panagos sont des administrateurs indépendants au sens des normes de cotation du Nasdaq Stock Market LLC et les a nommés, ainsi que Landel Hobbs, administrateur indépendant principal et président du conseil d'administration, membres d'un comité spécial nouvellement créé (le "comité") du conseil d'administration.

Mme Frizzley et MM. Panagos et Hobbs siégeront au comité jusqu'à leur décès, démission ou révocation. Mme Frizzley, 47 ans, est présidente de Wildrose Partners LLC depuis juin 2019. Son expérience professionnelle comprend la fonction d'administratrice indépendante dans le cadre de transformations d'entreprises.

Mme Frizzley a siégé en tant qu'administratrice dans de nombreux conseils d'administration publics et privés. Actuellement, Mme Frizzley siège en tant qu'administratrice indépendante au conseil d'administration de plusieurs sociétés, notamment Avaya Holdings Corp, Envision Healthcare Corporation, Voyager Digital, LLC, Virgin Orbit Holdings, Inc, Twin Star International, Inc (d/b/a Twin Star Home), Eyecare Services Partners Management LLC et BlockFi International, Ltd. Au cours des cinq dernières années, Mme Frizzley a également siégé aux conseils d'administration de Hudson Technologies, Inc. et de Vivus, Inc. D'avril 2016 à mai 2019, elle a été conseillère en financement des entreprises et en restructuration chez Weil, Gotshal & Manges LLP, où elle a conseillé des conseils d'administration et des équipes de direction en matière de transactions de restructuration, de planification d'urgence et de gouvernance d'entreprise. Mme Frizzley a commencé sa carrière chez Shearman and Sterling en tant qu'associée en septembre 2000 et est devenue conseillère en janvier 2010.

Mme Frizzley est titulaire d'une licence en génétique de l'Université de l'Alberta et d'une licence en droit de l'Université de Toronto. Mme Frizzley apporte au conseil d'administration une vaste expérience en matière de gouvernance et de transformation d'entreprises. M. Panagos, 61 ans, est administrateur indépendant de diverses sociétés depuis juin 2018, où il fournit des services de conseil, notamment en matière de transformation d'entreprise et de gestion de redressement.

M. Panagos a siégé en tant qu'administrateur dans de nombreux conseils d'administration publics et privés. Il siège actuellement en tant qu'administrateur indépendant au conseil d'administration de plusieurs sociétés, notamment Revlon Inc, Vital Pharmaceuticals Inc, Old Copper Company Inc, American Consolidated Natural Resources Inc et MA Eagle Investments. Au cours des cinq dernières années, M. Panagos a également siégé aux conseils d'administration de Spirit Master Trust A, PhyMed Healthcare Group et Pier 1 Imports, Inc. D'avril 2009 à juin 2019, il a été directeur général et vice-président du groupe "Recapitalisation et restructuration" chez Moelis & Company, où il a dirigé des restructurations et des réorganisations pour des entreprises et leurs créanciers dans un large éventail de secteurs.

De mars 1988 à mars 2008, M. Panagos a été responsable national de la pratique de conseil et de restructuration d'entreprise de Kroll Zolfo Cooper, où il a conseillé de nombreuses entreprises et créanciers en matière de restructuration. M. Panagos est titulaire d'une licence en comptabilité de l'université du Michigan. M. Panagos apporte au conseil d'administration une vaste expérience de la transformation des entreprises.

Le 3 avril 2023, la Société a nommé James Alt au poste de Chief Transformation Officer (oCTOo) de la Société conformément aux termes et conditions de certaines lettres de mission datées du 1er avril 2023 et du 23 novembre 2022 (telles que modifiées à compter du 1er avril 2023) (les oLettre de missiono). Les pouvoirs de M. Alt en tant que CTO comprendront, en coordination avec la Société et Huron, la fourniture de conseils et la supervision en rapport avec la facilité de crédit basée sur les actifs existante de la Société, la monétisation des actifs et les alternatives stratégiques, le maintien, avec le trésorier de la Société, de la planification financière et de la liquidité de la Société, l'assistance aux initiatives de performance de la Société selon les directives du Comité, l'assistance à certaines activités de la Société avec ses principaux constituants selon les directives du Comité et la fourniture d'autres services mutuellement convenus à la demande du Comité.