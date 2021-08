Imerys : Berenberg initie à l'achat

Berenberg a initié mardi le suivi d'Imerys avec une recommandation d'achat et un objectif de cours établi à 50 euros.



Dans sa note de recherche, le courtier allemand souligne que le spécialiste de la valorisation des minéraux - un marché qu'il estime à 20 milliards d'euros - semble bien parti pour entamer une phase de croissance organique.



Cette dynamique favorable devrait se traduire par des performances positives au niveau des résultats, poursuit Berenberg, pour lequel le titre est aujourd'hui insuffisamment valorisé sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/résultat opérationnel (EV/Ebitda) de seulement 6x.



D'après le broker, la sous-performance du titre est essentiellement due à l'existence d'un litige aux Etats-Unis, un dossier qui devrait être selon lui réglé d'ici au début de l'année prochaine au plus tard, permettant du même coup d'écarter l'épée de Damoclès pesant sur l'évolution du titre.



