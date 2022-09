Imerys : Oddo salue la cession d'actifs papier

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 45 euros sur Imerys, après l'annonce de son entrée en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession d'actifs produisant des matériaux servant les marchés du papier.



'La cession de Calderys et maintenant du papier marque le lancement des grandes manoeuvres et devrait enfin permettre de réveiller la belle endormie pour reconquérir le coeur perdu des investisseurs', réagit l'analyste.



'Ces opérations permettront de réduire la cyclicité du groupe pour sans doute financer l'exploitation de la mine de lithium de Beauvoir', selon Oddo, pour qui 'le titre pourrait enfin sortir de sa torpeur compte tenu de l'ampleur de cessions'.



