Construire l'avenir à travers l'innovation : Imerys renouvelle son partenariat avec le MIT

Dans sa volonté de relever les défis et de saisir les opportunités à venir, Imerys s'entoure de partenaires spécialistes de l'innovation pour profiter pleinement des dernières avancées en matière de technologies émergentes et disruptives.

Parce qu'ensemble on va plus loin, les plus belles réussites en matière d'innovation et de durabilité s'obtiennent en associant les compétences des meilleurs experts de la planète. Imerys a ainsi renoué avec le Programme de liaison industrielle (ILP) du Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour bénéficier de l'expertise des leaders mondiaux des technologies disruptives. Ce partenariat fait partie des nombreuses collaborations mises en place par le groupe Imerys. L'objectif : travailler avec des experts externes, des startups et diverses instances avec en ligne de mire l'avenir de l'entreprise et de l'industrie en général.

Chris Parr, vice-président Science & Technologie Réfractaires, Abrasifs et Construction explique les raisons de ce partenariat : « D'une part, il y a beaucoup de synergies entre leurs thématiques de recherche et notre activité. Mais nous sommes également très désireux d'approfondir nos connaissances et de recevoir des conseils d'experts sur les technologies émergentes et sur la manière dont ces dernières peuvent soutenir notre démarche d'innovation durable. »

« Notre relation avec le MIT est une collaboration à long terme. Nous sollicitons l'avis des experts du MIT sur nos travaux, et remettons en question notre propre réflexion sur nos orientations et projets actuels », ajoute Frédéric Jouffret, vice-président Science & Technologie Minéraux de Performance. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'appliquer les derniers concepts disruptifs de l'industrie 4.0 pour renforcer nos activités existantes et faire bouger les lignes, y compris dans nos propres opérations. En tant qu'acteur mondial majeur, nous pouvons influencer l'avenir du secteur, et avons hâte de découvrir les retombées à court et long terme de ce partenariat. »