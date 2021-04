Diversité et inclusion : les 4 domaines d'actions d'Imerys pour lutter contre les inégalités hommes-femmes dans l'industrie minière

Grâce à son programme Diversité et Inclusion, Imerys vise à améliorer l'équité hommes-femmes en agissant sur le recrutement, la formation, la culture et la sensibilisation.

Imerys a œuvré ces dernières années pour améliorer la représentation des femmes dans l'entreprise, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Avec l'accélération de son de son programme Diversité et Inclusion, le Groupe espère apporter les changements indispensables pour se rapprocher de son objectif d'une plus grande diversité de ses effectifs.

La mixité hommes-femmes est un problème de longue date dans le secteur minier mondial. Des efforts ciblés pour lutter contre les inégalités et créer des opportunités pour les femmes dans le domaine scientifique ont conduit à des progrès au fil des ans, mais les résultats restent à améliorer.

Au sein de l'industrie minière; en moyenne, on estime que les femmes ne représentent que 13,2 % des cadres dirigeants, tandis que 14,9 % occupent des fonctions managériales et 18,1 % siègent au conseil d'administration de l'entreprise.

Les chiffres d'Imerys sont proches de la moyenne de l'industrie minière en ce qui concerne le pourcentage de femmes dans l'ensemble du personnel (17 %), mais certaines disparités subsistent. Par exemple, il n'y a qu'une seule femme au comité exécutif. Le Groupe a cependant augmenté la proportion de femmes aux postes de cadres supérieurs rattachés aux membres du comité exécutif, passant de 19 % en 2018 à 26 % en 2020.

L'entreprise travaille activement à l'amélioration de la parité et de l'équité hommes-femmes dans le but d'accroître l'égalité professionnelle.

Dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, le sujet « Diversité et Inclusion » (D&I) a été intégré à la planification opérationnelle, et un programme D&I a été élaboré avec la contribution de groupes de travail composés d'employés du monde entier. Imerys a également mis en place un réseau d'ambassadeurs D&I qui se réunissent chaque trimestre pour définir les objectifs de l'année et partager des informations et des retours d'expérience. En croissance constante, ce réseau compte actuellement 148 membres.

Le programme se focalise sur quatre domaines d'action :

Recrutement : éliminer les préjugés et traiter les hommes et les femmes sur un pied d'égalité

La politique de recrutement du Groupe est en cours de révision pour inclure des critères de diversité supplémentaires lors du processus de recrutement et s'assurer que les femmes aient les mêmes chances d'accéder aux postes.

Les chasseurs de têtes travaillant pour le Groupe doivent désormais effectuer une présélection diversifiée et équilibrée entre hommes et femmes lorsque cela est possible. Pour la sélection finale, à qualification égale la préférence est donnée aux candidats diversifiés en termes de genre, d'origine et de formation.

Camille Siebering, Vice-Président des Ressources Humaines en charge du recrutement, explique : « Nous essayons activement de faire d'Imerys une entreprise plus équilibrée en matière de parité, où les femmes ont des opportunités de carrière intéressantes et enrichissantes, car cela sera reconnu en externe et attirera un vivier de talents plus large. La promotion interne a également son importance et nous veillons à ce que les préjugés potentiels soient identifiés, reconnus et remis en question durant l'identification et la promotion des collaborateurs au sein de l'entreprise. »

Dans le cadre de son programme RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), Imerys s'est fixé un objectif de 30 % de femmes parmi les cadres supérieurs d'ici fin 2022.

« Cet objectif ne représente pas une fin en soi, mais plutôt une étape importante dans notre cheminement vers le changement auquel nous aspirons », précise Camille.

Valérie Chataud, Directrice des Ressources Humaines pour l'une des cinq Business Areas(Domaines d'Activité) d'Imerys, ajoute : « La diversité de nos collaborateurs crée un environnement stimulant et innovant, car l'équipe est exposée à différentes façons de penser. Afin d'améliorer le recrutement et la promotion des femmes, nous visons à toujours retenir des candidates dans les présélections, à niveau de compétences égal. Nous renforçons également notre communication interne autour des opportunités d'emploi et des possibilités d'évolution de carrière. Dans le cadre du plan de développement individuel obligatoire, des actions spécifiques aident les femmes à s'épanouir professionnellement, à se constituer un réseau et à accroître leur visibilité au sein de l'entreprise. »

Formation : développer le comportement inclusif des salariés

Sensibiliser les dirigeants et l'ensemble du personnel aux différents aspects de la diversité et de l'inclusion revêt une importance majeure. C'est pourquoi Imerys met en place des formations et des boîtes à outils autour du thème D&I. Les managers ont également reçu des directives en matière d'encadrement et de mentorat, et la formation au leadership inclusif a été actualisée.

L'amélioration de la formation permet aux employés d'intégrer toutes les dimensions de la diversité sur le lieu de travail - non seulement la mixité hommes-femmes, mais aussi la diversité culturelle et la diversité de capacités physiques et mentales. Imerys espère ainsi donner à ses collaborateurs les moyens d'incarner les valeurs promues par le Groupe et de dénoncer la discrimination et les préjugés.

Les politiques, processus et outils RH sont en cours d'examen du point de vue D&I, de sorte que toute personne souhaitant soulever un problème puisse disposer de lignes directrices et de soutien dans sa démarche.

Ophélie Anjard, Responsable Support Technique pour le secteur Peintures et Revêtements, ajoute : « Être une femme n'a jamais été un obstacle pour m'épanouir dans le domaine scientifique. Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans l'industrie en général, même s'il reste encore des progrès à faire aux échelons supérieurs où elles sont moins représentées. J'ai commencé à travailler chez Imerys en tant que scientifique juste après mes études, puis j'ai eu la chance d'évoluer vers un poste de responsable support technique grâce à la confiance de mon manager. Imerys constitue un véritable tremplin professionnel qui offre des opportunités au-delà des genres, et où la diversité occupe une place de plus en plus importante. »

Xolisa Manqele, Directrice des Ressources Humaines en Afrique du Sud, ajoute : « Être une femme travaillant chez Imerys, c'est à mon sens bénéficier de diversité et d'inclusion dans un secteur qui a toujours été considéré comme majoritairement masculin. Il existe des possibilités d'évolution dans tous les domaines d'activité. Cela permet aux futurs talents de découvrir des opportunités dans des secteurs auxquels ils n'auraient pas pensé, comme l'industrie minière. En tant que femme travaillant chez Imerys, je vois de futures opportunités dans cette entreprise. C'est à moi de décider ce que je veux faire des possibilités qui me sont offertes. »

Culture : faire se rejoindre nos paroles et nos actes

Le quotidien d'un employé va au-delà d'une simple fonction. Imerys s'intéresse donc aux messages véhiculés aux femmes par la culture d'entreprise et l'environnement de travail.

« Pour le moment, il est plus facile d'attirer les femmes dans des postes basés dans les bureaux, sans doute en partie à cause des conditions de travail, analyse Camille. Pour remédier à cela, nous avons évalué en 2020 l'adaptation de nos sites aux femmes, en regardant notamment s'ils disposaient d'un nombre suffisant d'équipements tels que des vestiaires et des toilettes. »

Nancy E. Bunt, Directrice Commerciale pour la région Amériques et l'une de nos ambassadrices D&I, se souvient : « Il y a plus de 40 ans, quand j'étais au lycée, j'ai suivi une filière scientifique. À l'époque, les femmes représentaient environ 18 % des diplômés. Aujourd'hui, malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé. J'ai commencé dans la R&D et le support technique, puis je suis passée à la gestion des ventes et du marketing, et j'ai trouvé que c'était un environnement professionnel passionnant pour une femme. Je suis fière que mon équipe commerciale chez Imerys compte autant de femmes que d'hommes. »

Avec nos salariés, changer les mentalités dans le secteur minier

Le succès du développement organisationnel d'Imerys vers la diversité et l'inclusion repose fortement sur l'implication de ses collaborateurs. Pour parvenir à une véritable égalité, tous les employés doivent travailler ensemble pour faire tomber les barrières ou les préjugés inconscients qui entrent en conflit avec la culture et les valeurs de diversité et d'inclusion.

Frédérique Berthier-Raymond, Directrice Juridique Groupe et Secrétaire du Conseil d'Administration, confie : « J'espère que mon rôle au sein du comité exécutif montrera à mes collègues qu'Imerys soutient les femmes à tous les niveaux de l'organisation. Mais nous devons aller au-delà du recrutement et de la promotion, et œuvrer activement au changement culturel.

Pour favoriser une réelle inclusion et augmenter la féminisation de notre secteur, notamment des postes de direction, nous devons tous apprendre à valoriser les différences qu'apporte la diversité des styles de leadership et des interactions. Nous avons besoin d'un changement de mentalité pour réduire les disparités entre les genres et offrir aux femmes les mêmes opportunités que les hommes. »

L'égalité professionnelle est une situation gagnant-gagnant tant pour les hommes que pour les femmes. Elle se traduit par une productivité et une créativité accrues, ainsi qu'une résolution plus efficace des problèmes - à condition que tout le monde soit impliqué.

Si le manque d'inclusion peut ne pas avoir d'impact sur la féminisation du lieu de travail à court terme, les progrès à long terme ne seront pas durables. C'est pourquoi le Groupe déploie beaucoup d'énergie pour sensibiliser les collaborateurs à ses objectifs.

« Notre industrie fonctionne de la même manière depuis de nombreuses années. Mettre en œuvre des changements de quelque nature que ce soit n'est donc pas une mince affaire, conclut Camille. Mais nous devons être capables de créer un changement de mentalité si nous voulons tirer le meilleur de nous-mêmes. Si nous pouvons susciter une prise de conscience, remettre en question notre état d'esprit et la façon dont nous pratiquons la diversité et l'inclusion chez Imerys, alors nous pouvons réussir. »