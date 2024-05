Imerys est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chifre d'afaires de 3,8 milliards d'euros en 2023 et 13 700 salariés répartis dans 54 pays. Le Groupe ofre des solutions a haute valeur ajoutée et fonctionnelles pour un grand nombre de secteurs et marchés en forte croissance, comme ceux des solutions pour la transition énergétique et de la construction durable mais aussi celui des solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys s'appuie sur sa maîtrise des applications, ses connaissances technologiques et son expertise dans les sciences des matériaux pour proposer des solutions apportant des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances. Dans le cadre de son engagement à se développer de manière responsable, Imerys propose des produits et procédés respectueux de l'environnement en plus d'accompagner ses clients dans leurs eforts de décarbonation.

