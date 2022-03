Imerys : A frame agreement signed between BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) and Imerys

COMMUNIQUE DE PRESSE 24 mars 2022

Signature d'un accord-cadre entre le Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) et le

Groupe Imerys

Le Groupe Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie représenté par Jean-Francois Claver (Directeur Industriel) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) représenté par Christophe Poinssot (Directeur Général délégué et Directeur Scientifique), ont signé le 23 mars un accord de partenariat scientifique, pour organiser leurs collaborations et mettre en commun leurs compétences autour des enjeux associés à une activité extractive innovante et responsable.

Le Groupe Imerys est présent dans plus de 50 pays avec 230 sites industriels. Imerys multiplie les initiatives, dans tous les pays où il est présent afin d'inscrire ses projets dans les principes du développement durable. Avec plus de 30 sites en France, Imerys est un acteur majeur du territoire français et intègre dans sa stratégie opérationnelle l'ensemble des problématiques environnementales.

Le BRGM, Service géologique national, est l'établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. L'action du BRGM s'inscrit dans le cadre de 6 grands enjeux scientifiques et sociétaux : la géologie et la connaissance du sous-sol, la gestion des eaux souterraines, les risques et aménagement du territoire, les ressources minérales et l'économie circulaire, la transition énergétique et espace souterrain, les données, services et infrastructures numériques.

Le BRGM accompagnera Imerys en France et à l'international sur les principaux axes thématiques suivants : l'optimisation dans la gestion des ressources minérales ; la valorisation des matières primaires et secondaires dans un contexte d'économie circulaire ; l'approvisionnement en métaux stratégiques ; la transition énergétique et la gestion du CO2 ; la préservation de l'environnement et des ressources en eau.

Les deux groupes sont en relations depuis quelques années et leurs échanges se sont particulièrement intensifiés ces 18 derniers mois autour des axes suivants :

- les questions d'approvisionnement responsable en métaux critiques tels que le Lithium (gisements, procédés et traitements métallurgiques) ;

- le développement d'approches innovantes sur le piégeage et le captage de CO2 (CCUS) pour aider aux efforts d'Imerys à diminuer encore son empreinte carbone ;

- le développement d'une approche environnementale globale des sites exploités notamment dans la gestion des déchets et des ressources en eau.

1

« Nous sommes ravis de ce partenariat qui permet de structurer et renforcer notre collaboration sur le long terme. Par cet accord, Imerys, leader mondial des minéraux industriels, et le BRGM, institut de référence dans le domaine des mines et de la géologie, sont mieux équipés pour relever ensemble les grands défis d'aujourd'hui et de demain, et notamment ceux du développement durable. » a déclaré Jean-François Claver, Directeur Industriel

«La sécurisation des approvisionnements en ressources minérales reprend une acuité stratégique toute particulière pour accompagner la réindustrialisation indispensable à la transition écologique comme au renforcement de la souveraineté économique française. Les ressources minérales faisant partie de l'ADN du BRGM depuis plus de 60 ans, nous sommes heureux de voir se concrétiser un partenariat de long-terme avec Imerys et pouvoir ainsi les accompagner dans leurs projets industriels et aider au développement d'une activité extractive responsable et durable » a indiqué Christophe Poinssot, Directeur Général délégué

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos d'Imerys

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros et 17 000 salariés en 2020, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com), rubrique Information Réglementée, notamment dans son Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 24 mars 2020 sous le numéro D. 20-0175 (également disponible sur le site Internet de l'Autorité ́ des marchés financiers,www.amf-france.org). Imerys attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 2 « Facteurs de risques et Contrôle interne » du Document d'Enregistrement Universel.

À propos du BRGM :

Le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du ministère de la Transition écologique, et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance est l'établissement public de référence pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Il remplit diverses missions : recherche scientifique, appui aux politiques publiques, recherche partenariale, coopération internationale et aide au développement, prévention et sécurité minière, formation supérieure. C'est le service géologique national français.

Retrouvez plus d'informations sur www.brgm.fr et sur @BRGM_fr

Contacts Presse

Contact Imerys Contact BRGM Claire Lauvernier presse@brgm.fr Directrice relations presse +33 (0) 2 38 64 46 65 claire.lauvernier@imerys.com +33 (0) 6 49 31 02 71

2