Imerys : Charte Intérieure du Conseil d'Administration — PDF (319.56 Ko)

au moment de sa nomination et à l'occasion de chaque renouvellement de son mandat, tout autre administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au Groupe, y compris étrangères.

Chaque administrateur est tenu d'informer le Président ou le Secrétaire du Conseil de tout nouveau mandat social dans une société française ou étrangère qui lui serait proposé (y compris sa participation aux comités du conseil de ces sociétés) et d'apprécier avec lui, s'il y a lieu, la compatibilité de ces nouvelles fonctions avec celles déjà exercées dans la Société.

3. Actionnaire à titre personnel - Défense de l'intérêt social

Chaque administrateur doit être actionnaire à titre personnel et détenir en son nom propre :

à la date de son entrée en fonction, ou à défaut dans un délai maximum de six (6) mois suivant cette date : un nombre minimal de 100 actions de la Société , tel que fixé par l'article 12 des statuts.

: un , tel que fixé par l'article 12 des statuts. au cours de l'année suivant son entrée en fonction et ce jusqu'au terme de son mandat : un nombre minimal de 600 actions de la Société .

Ces actions sont soumises aux conditions générales de détention prévues au paragraphe 7.4 ci-dessous.

Par exception, les administrateurs représentant les salariés ne sont pas tenus de posséder un nombre minimum d'actions.

Lorsqu'il participe aux délibérations du Conseil et exprime son vote, l'administrateur représente l'ensemble des actionnaires de la Société et doit agir en toutes circonstances de bonne foi et dans l'intérêt social.

4. Assiduité

Chaque administrateur doit consacrer le temps, l'attention et la vigilance nécessaires à ses fonctions et, en particulier, à l'examen des dossiers de préparation des séances du Conseil et, le cas échéant, des Comités auxquels il siège.

Sauf impossibilité et sous réserve d'en avertir au préalable le Président ou le Secrétaire du Conseil, il est assidu et participe à toutes les séances du Conseil et, le cas échéant, à celles des Comités dont il est membre, ainsi qu'aux Assemblées Générales des Actionnaires de la Société.

5. Information - Formation - Confidentialité

Chaque administrateur a l'obligation de s'informer, notamment sur les métiers et les spécificités du Groupe, ses enjeux et ses valeurs, y compris en interrogeant ses principaux dirigeants.

Chaque administrateur peut bénéficier, en particulier lors de sa première nomination et s'il le juge nécessaire, d'une formation individuelle sur le secteur d'activité du Groupe, son organisation industrielle et commerciale ainsi que les éléments particuliers de sa situation financière. Chaque administrateur s'attache, tout au long de son mandat, à mettre à jour les connaissances sur le Groupe qui lui sont utiles. Les administrateurs représentant les salariés bénéficient par ailleurs d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat.

Chaque administrateur demande, dans les délais appropriés, au Président ou au Secrétaire du Conseil les informations qu'il estime indispensables à une intervention utile sur les sujets à l'ordre du jour des séances du Conseil et, le cas échéant, des réunions du ou des Comités dont il est membre.

S'agissant des informations contenues dans les dossiers de préparation des séances du Conseil et de ses Comités, et plus généralement de toutes informations non publiques acquises dans le cadre de ses fonctions, l'administrateur est astreint à une véritable obligation de confidentialité qui dépasse la simple obligation de discrétion prévue par les textes. À ce titre, l'administrateur, ainsi que toute autre personne invitée à assister à tout ou partie des réunions du Conseil et de ses Comités, ne peut disposer desdites informations au profit d'un tiers en dehors du cadre normal de ses fonctions ou de sa profession, ou à des fins ou pour une activité autres que celles à raison desquelles elle a été obtenue. À cet effet, il doit prendre toutes mesures utiles pour que cette confidentialité soit préservée.

Cette obligation reste en vigueur même après la cessation de ses fonctions d'administrateur de la Société.