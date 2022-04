Imerys : Comment une bactérie peut dégrader tout un réseau d'assainissement (et comment Sewper® Liner peut y remédier)

Saviez-vous que la bactérie Thiobacillus, communément présente en milieu marin et terrestre, oxyde le soufre pour générer de l'acide sulfurique qui dissout et corrode le béton et l'acier? Découvrez Sewper ® Liner, la dernière innovation d'Imerys formulée spécialement pour protéger les éléments en béton des infrastructures d'assainissement neuves.

C'est un fait : les systèmes d'évacuation ou de collecte des eaux usées doivent être protégés. En effet, le sulfure d'hydrogène (H 2 S) naturellement produit dans les infrastructures d'assainissement peut être libéré sous forme de gaz dans certaines conditions d'acidité ou de turbulence. Les bactéries Thiobacillus présentes dans le réseau réagissent avec ce sulfure d'hydrogène gazeux pour former de l'acide sulfurique qui, comme mentionné précédemment, corrode les canalisations d'égout et affaiblit les structures en béton. Il en résulte une diminution de la durée de vie des ouvrages d'assainissement et une augmentation du risque d'effondrement avec tous les dangers que cela implique.

La meilleure solution, vous l'aurez deviné, consiste à prévenir l'action des Thiobacillus en protégeant les surfaces sensibles. Plusieurs solutions existent, mais elles ne sont pas toutes équivalentes. L'une des méthodes couramment utilisée contre la corrosion biogénique par H 2 S est la pulvérisation de revêtements polymères comme l'époxy. Malheureusement, cette solution présente une durée de vie insuffisante, trop souvent limitée à quelques années.

La nouvelle solution innovante d'Imerys à base d'aluminate de calcium, Sewper® Liner, est spécialement formulée pour le revêtement et la protection des infrastructures d'évacuation des eaux usées neuves. Ce produit offre la meilleure longévité en matière de lutte contre la corrosion biogénique sévère liée à H 2 S. Il assure une protection durable des parois sèches, planes et lisses des ouvrages neufs en béton et se base sur la même technologie que la solution Imerys SewperCoat ® , déjà très appréciée.

Sewper Liner s'applique en couches trois à cinq fois plus minces que SewperCoat®, ce qui le rend idéal pour les grandes surfaces planes des nouveaux réseaux d'assainissement en béton. De plus, il peut être pulvérisé plus rapidement, ce qui accélère le processus de construction. Un détail qui a son importance car il permet de réduire les coûts sans compromettre la résistance à long terme contre la corrosion par H 2 S et la durabilité conférée par la technologie des aluminates de calcium . Sewper Liner s'avère également très performant sur les fissures existantes, formant une fine couche de protection minérale qui adhère efficacement et rapidement sur de grandes surfaces murales en béton sec. Cela se traduit par une durée de vie accrue et un impact environnemental plus faible (ISO 14040:2006).

Thiobacillus, sans rancune ! Comme le souligne Claire Brown, responsable Marketing International Infrastructures chez Imerys : « Sewper Liner est un nouvel exemple qui montre comment le savoir-faire, l'expertise et l'innovation d'Imerys, combinés à une demande claire des clients, ont contribué à l'élaboration d'une formulation intelligente à base d'aluminate de calcium. Cette solution surpasse les précédentes sur le marché, ouvrant la voie à des méthodes de protection des infrastructures beaucoup plus durables et respectueuses de l'environnement. »