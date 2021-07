Imerys : Communiqués de presse — PDF (484.12 Ko)

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

20 juillet 2021

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 20211, les moyens suivants fguraient au compte de liquidité :

59 496 titres ;

2 489 638 €.

Au cours du 1er semestre 2021, il a été exécuté un total de 3 994 transactions à l'achat et 4 036 transactions à la vente, représentant l'achat de 473 693 titres pour un montant de 20 108 604,74 € et la vente de 410 647 titres pour un montant de 17 470 323,52 €2.

Il est rappelé qu'au 12 avril 2021, date de mise en œuvre du contrat de liquidité en cours, les moyens suivants fguraient au compte de liquidité :

0 titre ;

5 000 000,00 €.

Il est précisé que les informations ci-dessus incluent les données du 1er semestre 2021 relatives au contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel (cessation au 31 mars 2021) et celles relatives au contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas (mis en œuvre depuis le 12 avril 2021).

Il est précisé qu'une transaction d'achat de 5 993 titres pour un montant de 236 380,10 € était en cours de dénouement à cette date.

2 Correction d'erreur matérielle concernant les transactions exécutées sur la période le 1er janvier et 31 mars 2021 (informations communiquées lors de la cessation du contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel) : il avait été exécuté un total de 1 868 (et non 58) transactions à l'achat et 1 982 (et non 59) transactions à la vente, représentant l'achat de 190 905 titres pour un montant de 8 011 649,74 € (et non 8 012 506,91 €) et à la vente 190 905 titres pour un montant de 8 018 486,52 (et non 8 017 579,08 €).

1