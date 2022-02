Imerys : Documents d'enregistrement universel — PDF (423.57 Ko)

Projets de croissance

En 2021, le Groupe a poursuivi son expansion géographique et l'augmentation de ses capacités de production, afn de répondre à la demande pour ses produits dans des régions et/ou des marchés présentant un fort potentiel de croissance.

Dans le segment Minéraux de Performance, Imerys a investi 35 millions d'euros dans son usine de Bodio, en Suisse et fnalise actuellement un investissement de 60 millions d'euros à Willebroek en Belgique, pour augmenter ses capacités de production de graphite synthétique de haute pureté et de noir de carbone, utilisés dans les batteries lithium-ion principalement destinées aux véhicules électriques. Ces investissements sont les premiers d'une série de projets visant à accompagner la forte croissance attendue du marché des véhicules électriques dans le monde.

Dans le domaine d'activités Réfractaires, Abrasifs et Construction, Imerys a investi 37 millions d'euros dans la construction et le démarrage d'une nouvelle usine à Vizag, en Inde, afn de répondre à la demande croissante de solutions de haute performance sur le marché domestique des réfractaires. L'Inde est le deuxième producteur mondial d'acier.

Imerys a par ailleurs procédé à l'intégration du Groupe Haznedar, racheté en décembre 2020. Haznedar a réalisé un chifre d'afaires de 75 millions d'euros, supérieur aux prévisions, et a permis d'étendre l'ofre d'Imerys en monolithiques et briques réfractaires de qualité, tout en renforçant la position du Groupe sur le marché turc.

Politique dynamique d'innovation

Le Groupe a lancé 80 nouveaux produits en 2021, principalement dans les secteurs de la mobilité verte, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation et les sciences de la vie. Chaque projet innovant est évalué à l'aune d'un référentiel PSA (Portfolio Sustainability Assessment) développé par le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) et vérifé par un organisme externe indépendant.

Imerys vise l'homologation de 50 % de ses nouveaux produits dans le cadre du programme « Solutions SustainAgilityTM »4. Le Groupe a par ailleurs lancé un label distinguant les produits ayant reçu la meilleure notation en matière de durabilité et travaille activement à la recyclabilité des minéraux.

Développement durable : récentes évolutions ESG

Le Groupe a progressé sur les six piliers de son programme ESG SustainAgilityTM : sécurité et santé, capital humain, gestion environnementale, changement climatique, conduite des afaires et gestion du portefeuille de produits.

En matière de gouvernance d'entreprise, le Conseil d'Administration a désigné l'une de ses administratrices indépendantes, Madame Véronique Saubot, comme Référente ESG chargée des questions de développement durable. La feuille de route et la performance ESG du Groupe sont désormais revues par le ou les Comités concernés, quand applicable et dans tous les cas deux fois par an par le Conseil.

Une analyse des risques et des opportunités que présente le changement climatique a été menée, visant à identifer les risques de nature physique et ceux liés à la transition énergétique, conformément aux recommandations du groupe de travail sur la publication d'informations fnancières relatives au climat (TCFD). Les impacts matériels fnanciers ou stratégiques ont été rendus publics dans le rapport que nous avons soumis au CDP et vont l'être dans le Document d'Enregistrement Universel du Groupe.

Dans le cadre de sa stratégie ESG, le Groupe a mis en place un prix interne du carbone dans l'évaluation de ses projets d'investissement et s'est engagé à réduire de 36 % d'ici 2030 ses émissions de gaz à efet de serre rapportées au chifre d'afaires (tonnes de CO2/M€), par rapport à l'année de référence 2018, un objectif validé par la SBTi (Science Based Target Initiative). Le Groupe a en outre lancé en mai son premier emprunt obligataire