Imerys : Interview croisée de Patrick Kron et Alessandro Dazza

D'après vous, qu'a révélé la pandémie de COVID-19 concernant Imerys ? Comment le Groupe y a-t-il fait face ?

Patrick Kron :

J'ai été impressionné par le niveau de réactivité, et les capacités d'alignement et de mise en œuvre dont a fait preuve Imerys dans cette crise sans précédent. La direction a rapidement mis sur pied un plan d'action complet pour protéger les salariés et atténuer les effets de la pandémie de COVID-19. Ce plan ambitieux a reçu le plein soutien du Conseil d'administration début avril et a ensuite été mis en œuvre avec succès par nos équipes tout au long de l'année, donnant des résultats qui ont dépassé nos attentes.

La pandémie a également révélé la résilience du modèle économique d'Imerys, même dans les circonstances les plus adverses. Imerys est un leader des solutions minérales de spécialité qui possède une forte expertise technique, une organisation agile et des relations de longue date avec plus de 15 000 clients présents dans 142 pays, dans des marchés finaux aussi divers que la construction, les biens de consommation et l'industrie.

Dans ce contexte de crise, le Groupe peut compter sur une structure financière robuste et une trésorerie solide. Surtout, Imerys bénéficie du soutien sans faille de ses actionnaires qui ont, dans une large mesure, opté pour le versement en actions de leurs dividendes 2019, contribuant ainsi à la solidité de notre structure financière. Cela nous donnera les moyens de saisir les opportunités de développement potentielles à mesure qu'elles se présentent.

Alessandro Dazza :

Tout d'abord, je tiens à exprimer toute ma gratitude à chacun de mes collaborateurs pour leurs efforts et les réussites de l'année passée. Nous avons fait preuve d'une formidable capacité à relever collectivement les défis sanitaires et opérationnels engendrés par la crise, tout en assurant la continuité de nos activités, et en particulier l'approvisionnement de nos clients. Nous avons pu mener à bien les projets en cours et nous adapter efficacement à de nouvelles façons de travailler.

Notre équipe de direction a donné la mesure de son engagement et de sa flexibilité. Les résultats parlent d'eux-mêmes : des mesures de maîtrise des coûts efficaces ont généré 131 millions d'euros d'économies brutes au titre de 2020 et les efforts ciblés pour dégager des liquidités se sont traduits par un cash flow libre opérationnel de 373 millions d'euros.

Imerys a également fait la preuve de son engagement et de sa responsabilité sociale en apportant des dons aux communautés locales dans le monde entier, ainsi qu'un soutien financier aux associations et institutions engagées dans la lutte contre la pandémie.

Qu'attendez-vous de la transformation du Groupe ? La crise de la COVID-19 modifie-t-elle les perspectives de développement d'Imerys ?

Patrick Kron :

En 2019, le Groupe a entamé une transformation aux objectifs clairs : se centrer davantage sur le client pour mieux répondre à ses besoins, gagner en efficacité en rationalisant l'organisation, se doter d'une base industrielle plus compétitive et exprimer tout son potentiel d'innovation.

Le Groupe a enregistré des progrès importants grâce au déploiement du programme transformation Connect & Shape. Il peut désormais compter sur des fondamentaux solides et, parallèlement, de meilleures perspectives de développement. Les récentes acquisitions de complément opérées en Turquie, à Taïwan et aux États-Unis, ainsi que l'expansion annoncée de nos capacités en graphite synthétique pour les batteries lithium-ion montrent que nous continuons d'investir dans notre croissance à venir, même en ces temps troublés.

J'ai la conviction qu'Imerys sortira plus fort de cette pandémie de COVID-19 et sera prêt à saisir des opportunités à long terme.

Alessandro Dazza :

Notre nouvelle organisation axée sur le client étant globalement opérationnelle et effective, je pense qu'Imerys est prêt à tirer parti de la reprise attendue dans ses marchés sous-jacents. Les opportunités ne manquent pas dans notre secteur et cette nouvelle organisation nous donne davantage de leviers. Les minéraux occupent une place essentielle dans nos systèmes économiques, nos maisons et notre quotidien : du carbonate de calcium contenu dans le dentifrice au kaolin des carrelage de nos salles de bain, du graphite des batteries pour voitures électriques à la diatomite qui filtre nos boissons. Partout, nos produits et nos solutions répondent à un vrai besoin et contribuent notablement à l'amélioration de la qualité de vie des populations.

Dans le cadre de notre stratégie d'entreprise, nous allons poursuivre notre expansion au sein des zones économiques émergentes et continuer à développer nos actifs industriels à travers plusieurs projets en cours visant à répondre à la hausse de la demande dans des marchés particulièrement porteurs. Nous prévoyons en outre de renforcer nos capacités d'innovation en étroite collaboration avec nos clients.

Enfin, et c'est tout aussi important, nous allons donner un coup d'accélérateur à nos engagements et initiatives en matière de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), qui nous ont déjà valu une médaille Platine d'Ecovadis, qui distingue le top 1 % des sociétés évaluées.

En quoi le développement durable influence-t-il la stratégie d'Imerys ?

Patrick Kron :

La responsabilité sociale de l'entreprise est un sujet incontournable dans le monde contemporain : la performance financière ne peut être dissociée de la performance sociale et environnementale. Le Conseil d'administration d'Imerys a un rôle important de contrôle de la nature des engagements RSE du Groupe et des actions entreprises par la direction pour les atteindre.

En tant que leader mondial des solutions minérales de spécialité, Imerys est idéalement placé, de par son expertise et ses connaissances techniques, pour extraire, approvisionner et transformer les minéraux de manière responsable dans le temps. Notre ambition est simple : libérer tout le potentiel des minéraux en matière de développement durable.

Alessandro Dazza :

Pour tenir nos engagements RSE, nous avons lancé un programme complet baptisé SustainAgility, aux objectifs clairs et quantifiables, alignés avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce sont autant de buts qui guident nos activités au quotidien, et tous nos collaborateurs sont engagés dans le pilotage de ce programme et mobilisés pour sa réussite.

Dans un nombre grandissant d'applications, les minéraux se substituent à des matériaux moins respectueux de l'environnement et confèrent au produit fini des caractéristiques comme par exemple la légèreté, qui sont source d'économies d'énergie. À l'écoute des aspirations de la société et de nos clients à produire mieux et plus durablement, nous intensifions nos efforts pour apporter des solutions nouvelles qui allongent le cycle de vie de nos minéraux.

Nous travaillons main dans la main avec nos communautés locales, déterminés à jouer un rôle positif dans le développement de nos écosystèmes locaux et de nos systèmes économiques à long terme.

Nous faisons équipe avec des experts scientifiques reconnus, comme le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, pour mieux préserver la biodiversité et l'environnement.

Dans le mouvement mondial de lutte contre le changement climatique, nous nous sommes engagés à agir pour réduire de 36 % les émissions de CO 2 de nos opérations rapportées àe notre chiffre d'affaires d'ici 2030. Dans tous nos métiers, nous accélérons le rythme de notre transition vers des énergies faiblement carbonées et des combustibles fossiles plus propres.

Pour accompagner cette transition nécessaire, nous travaillerons plus étroitement encore avec nos clients, fournisseurs et toutes nos parties prenantes, pour rendre notre industrie plus responsable.