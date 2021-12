Imerys : Le concours annuel d'Imerys récompense des projets en faveur du développement durable

Organisé en interne par Imerys, le Challenge Développement Durable (SD Challenge) offre aux collaborateurs de l'ensemble des sites Imerys l'opportunité de partager des initiatives liées aux engagements environnementaux et sociaux fondamentaux du Groupe . Cette année, le concours a enregistré le record du plus grand nombre de projets inscrits depuis sa création il y a 17 ans.

Un panel de 97 experts issus de différentes régions et fonctions (D&I, RH, Environnement, Achats, Gestion de produits, etc.) sélectionne les meilleures candidatures. Ces dernières sont ensuite soumises à un jury composé de membres du Comité Exécutif et d'autres responsables de l'entreprise. Pour la première fois, le jury comprenait également un expert externe, Santiago Forero , spécialiste de la biodiversité au Muséum national d'Histoire naturelle , qui a départagé les finalistes de la catégorie Biodiversité. Les projets sont évalués selon plusieurs critères tels que leur capacité à générer des impacts positifs à long terme pour Imerys, l'environnement et la société. Les innovations présentées doivent être axées sur le développement durable et tenir compte au maximum des contextes locaux.

Il y a eu 343 projets soumis en 2021 - plus que les 216 de l'année dernière, qui constituaient déjà un record . « Cela montre l'importance croissante que nos équipes accordent à l'intégration d'une réflexion sur le développement durable dans tous les aspects de notre entreprise. Leur objectif principal est d'apporter de la valeur pour nos collaborateurs, nos communautés et nos écosystèmes », affirme Leah Wilson, Vice-Présidente RSE. « C'est d'autant plus remarquable compte tenu des perturbations auxquelles nos sites sont confrontés en permanence durant la pandémie. Plus d'un tiers des candidatures appartenaient aux catégories "Gestion environnementale" ou "Stratégie de lutte contre le changement climatique", ce qui souligne la façon dont nos collaborateurs continuent de renforcer la résilience de nos activités. »

Les résultats reflètent l'envergure mondiale du défi, avec une présélection de 27 projets représentant la France, le Royaume-Uni, la Suisse, le Danemark, la Chine, le Brésil, le Mexique, l'Inde, l'Afrique du Sud et les États-Unis.

Et les gagnants sont :

Catégorie : Gestion des talents et des compétences

Pays : Royaume-Uni

Le travail occupe une place importante dans notre vie quotidienne et nous y passons une grande partie de notre temps. C'est pourquoi nous prenons au sérieux notre engagement pour promouvoir la santé physique et mentale de nos collaborateurs.

Au Royaume-Uni, nos équipes ont créé et mis en œuvre un programme de bien-être ouvert à tous les employés du pays. Ce soutien est essentiel pour aider notre personnel à faire face aux défis inédits liés à la pandémie.

Catégorie :Diversité et inclusion

Pays : Chine

Des équipes diversifiées et inclusives constituent un atout pour l'entreprise en matière d'innovation, d'engagement et de collaboration. Nous voulons que nos employés se sentent valorisés, égaux et soutenus .

À Shawen, en Chine, nos équipes ont organisé une série d'activités axées sur la diversité ethnique . L'objectif de la Journée de la culture des minorités (Minority Culture Day) : faire découvrir d'autres cultures et favoriser un environnement inclusif basé sur le respect mutuel et la dignité.

Catégorie : Gestion environnementale

Pays : Chine

Imerys s'engage à réduire l'impact de ses activités sur les habitats naturels, les écosystèmes locaux, les ressources en eau et la qualité de l'air.

Dans la province du Zhejiang, en Chine, notre équipe a pris plusieurs mesures pour réduire davantage le risque de pollution de la voie navigable par les déchets des navires alimentant l'usine de zircone . Ces mesures incluent la collecte des polluants issus du transport maritime, la mise à niveau des quais, la surveillance en ligne des eaux usées, ainsi qu'une formation et une campagne de sensibilisation à la protection de l'environnement pour les employés, les fournisseurs et la population locale.

Catégorie : Efficacité des ressources naturelles

Pays : Afrique du Sud

Chez Imerys, nous nous efforçons d'utiliser les ressources de la planète de manière efficace et responsable grâce à des méthodes de production intelligentes. Nous optimisons l'exploitation des gisements de minéraux, réduisons notre consommation d'eau et cherchons à créer une chaîne de valeur plus durable et circulaire.

À Thabazimbi, en Afrique du Sud, nous économisons désormais 500 000 m3 d'eau chaque année grâce à la mise en place d'un épaississeur. Ce dispositif permet de recycler directement l'eau utilisée dans notre mine d 'andalousite et d'évacuer vers la carrière des boues denses à moindre teneur en eau.

Catégorie :Biodiversité et restauration écologique

Pays : France

Imerys s'engage à minimiser l'impact de ses activités sur la biodiversité et à mettre en œuvre un plan global d'amélioration de la biodiversité pour préserver et restaurer la nature.

Notre objectif : aucune perte nette de biodiversité.

Dans le cadre de la réhabilitation d'une carrière à Murat en France , nous avons créé un milieu humide qui sert de zone de nidification à de multiples espèces, comme les oiseaux migrateurs, et d'habitat à certains mammifères.

Catégorie :Stratégie de lutte contre le changement climatique

Pays : États-Unis

S'impliquer dans la lutte contre le changement climatique est fondamental pour l'avenir à long terme de notre entreprise et de notre industrie. C'est en outre une excellente occasion de réfléchir à des solutions innovantes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Notre usine d'Andersonville aux États-Unis valorise les déchets de biomasse locaux. Nous avons commencé à installer des infrastructures et à convertir quatre des six fours pour utiliser un mix énergétique composé de 80 % de coques de cacahuètes broyées et de 20 % de gaz naturel, à la place d'un mix d'énergies fossiles qui comprenait 47 % de charbon. Une fois entièrement achevé, ce projet réduira les émissions de gaz à effet de serre de 103 ktCO 2 e/an.

Catégorie :Pratiques d'exploitation équitables et chaîne d'approvisionnement responsable

Pays : Royaume-Uni

Imerys s'engage à adopter une conduite exemplaire dans toutes ses opérations. Cela implique de travailler avec des partenaires qui partagent notre volonté d'être une entreprise durable et responsable.

Au Royaume-Uni, nous avons changé de prestataires de traitement des déchets. Pour ce faire, nous avons identifié des partenaires capables d'assurer le recyclage et la valorisation énergétique des déchets, réduisant ainsi la quantité envoyée à la décharge. Dans le cadre de cette initiative, nous collectons des données plus pertinentes qui nous aideront à continuer à trouver de nouvelles alternatives.

Catégorie :Engagement auprès des communautés

Pays : Brésil

L'engagement auprès des communautés constitue un élément essentiel pour être une entreprise durable. Nos équipes à travers le monde jouent un rôle clé à l'échelle locale pour aider à relever les défis économiques et sociaux et créer des impacts positifs et durables.

Au Brésil, le Projet d'entrepreneuriat durable de notre usine Capim offre une aide pratique aux femmes qui fabriquent des meubles à partir de palettes pour transformer ces articles en produits commercialisables, générant de nouvelles sources de revenus pour les familles concernées .

Catégorie :Durabilité des produits

Pays : Royaume-Uni

Chez Imerys, l'une de nos priorités est de répondre à l'évolution des besoins de nos clients, qui plébiscitent les solutions à plus faible empreinte environnementale.

Dans le centre technologique d'Imerys au Royaume-Uni, nous avons développé une solution innovante et brevetée basée sur le principe de l'économie circulaire. Destiné au marché du papier et du carton, ImerLoop permet aux clients de réintroduire l'excès de carbonate de calcium au lieu de s'en débarrasser. Un sous-produit de l'industrie de la pâte à papier remplace la craie et le marbre bruts.

Catégorie :Arts pour la biodiversité

5 lauréats dans différentes catégories

La sensibilisation à la biodiversité est l'un des engagements d'Imerys dans le cadre de son adhésion à act4nature. Nous accordons une grande importance à la restauration de la biodiversité, à la préservation des habitats naturels et à la minimisation des perturbations dans les zones où nous travaillons .

C'est pourquoi nous avons inclus cette année une catégorie spéciale « Arts pour la biodiversité » dans notre Challenge Développement Durable. Dans ce cadre, nos collaborateurs, nos prestataires et leurs enfants ont été invités à capturer la beauté visuelle du patrimoine d'Imerys (carrières, sites, laboratoires et bureaux) ou à réaliser des dessins sur le thème de la nature, de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Les employés et sous-traitants d'Imerys ainsi que leurs enfants, petits-enfants et beaux-enfants ont envoyé plus de 500 photographies et dessins, et des gagnants ont été sélectionnés dans cinq catégories.