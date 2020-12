Imerys : Notre Challenge Développement Durable récompense les initiatives de nos collaborateurs

Our news

Le 'Sustainable Development Challenge' d'Imerys est un concours qui permet à ses employés de soumettre à un jury des projets locaux ou internationaux ayant contribué ou contribuant au programme RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) d'Imerys.

Ces initiatives sont examinées par un panel de plus de 60 experts occupant différents postes dans des régions géographiques variées afin de sélectionner les meilleures candidatures, qui sont ensuite départagées par un jury, composé de membres du Comité Exécutif et d'autres responsables. Les projets sont évalués selon une série de critères, notamment leur potentiel à générer des impacts positifs à long terme pour Imerys, l'environnement et la société. Les innovations présentées doivent être axées sur le développement durable et tenir compte des contextes locaux.

Une explosion du nombre d'initiatives durables

En 2020, malgré les difficultés liées à la pandémie, un nombre record de 216 projets venus du monde entier ont été soumis dans le cadre du concours. Clara Segon, responsable RSE, s'en félicite : « C'est une formidable réussite. Plus que jamais, cela montre que les collaborateurs de notre entreprise ont des idées innovantes, qu'ils sont motivés à faire progresser Imerys dans notre démarche de développement durable et déterminés à aider le Groupe à surmonter les immenses défis environnementaux et sociaux auxquels le monde est confronté. »

En outre, 22 des initiatives de cette année découlent directement de la crise de la Covid-19 . « La pandémie a conduit beaucoup d'entre nous à remettre en question la durabilité du système économique global dans lequel nous vivons et travaillons. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de repartir de zéro en ouvrant la voie à une économie plus respectueuse de l'environnement et de la société », complète Clara.

En encourageant des projets de développement durable qui vont au-delà des opérations habituelles du Groupe ou des obligations réglementaires, le Challenge Développement Durable aide les collaborateurs à s'impliquer dans des démarches RSE au niveau individuel, à contribuer à l'engagement d'Imerys et à avoir un véritable impact.

Ces initiatives sont déployées localement et seront diffusées au sein du Groupe pour servir de sources d'inspiration. Les membres du jury et du Comité Exécutif d'Imerys décerneront les trophées aux lauréats lors de la cérémonie de remise des prix prévue en 2021.

Et les gagnants sont...

Catégorie : Gestion des Talents et des Compétences

Nos équipes en Inde ont élaboré un programme de bien-être au travail afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de nos employés. Ce programme global prend en considération l'ensemble des aspects physiques, émotionnels, sociaux et professionnels qui contribuent au bien-être, à l'engagement et à la fidélisation des collaborateurs.

Catégorie :Diversité et Inclusion

Nos équipes à Capim, au Brésil, ont développé un programme interne pour inciter les femmes à participer à un stage sur l'amélioration continue de la performance opérationnelle. Cette initiative donne aux jeunes diplômées un soutien pour accéder à des postes d'ingénieur dans l'industrie des minéraux.

Catégorie : Gestion environnementale

Le site de Doreys Pit, au Royaume-Uni, a mis en place un partenariat avec l'Université de Bournemouth pour améliorer la surveillance de l'eau, construire des lagunes et réintroduire des espèces de poissons autochtones dans un cours d'eau local.

Catégorie : Efficacité des ressources non énergétiques

Notre usine de Baltimore, aux États-Unis, a réussi à diminuer ses rejets d'eaux usées de 20 % en 12 mois en augmentant le recyclage de l'eau.

Catégorie :Biodiversité et réhabilitation écologique

Ces deux dernières années, notre équipe de Capim s'est concentrée sur les nouvelles techniques de reboisement, notamment l'introduction de différentes essences pour soutenir la biodiversité. Ce projet a bénéficié de l'aide de partenaires à l'expertise reconnue, tels que l'Entreprise Brésilienne de Recherche Agricole et l'Université Fédérale Rurale d'Amazonie.

Catégorie :Stratégie de lutte contre le changement climatique

Notre usine de Sandersville, aux États-Unis, a mis en œuvre un vaste projet de collecteur de poussières pour augmenter l'efficacité énergétique et réduire les émissions de CO 2 .

Catégorie :Pratiques d'exploitation équitables et chaîne d'approvisionnement responsable

Nos équipes de Wankaner, en Inde, ont partagé leur expertise technique pour soutenir le développement d'un fournisseur stratégique local. Un travail en étroite collaboration a permis d'évaluer leur niveau de maturité et de renforcer la culture de sécurité et les pratiques commerciales de l'entreprise.

Catégorie :Engagement auprès des communautés

En partenariat avec notre client Lexil, nos équipes de Kadthal, en Inde, ont contribué à la construction d'équipements sanitaires et mené des campagnes de sensibilisation à l'hygiène et à la santé menstruelle dans 9 écoles des environs.

Catégorie :Durabilité des produits

Notre Centre technologique de Toulouse, en France, a développé un procédé alternatif écologique pour le blanchiment de la pâte, baptisé « Ecobright ». Cette solution innovante et durable va contribuer à rendre l'industrie du papier plus respectueuse de l'environnement.

Catégorie : Prix spécial du jury

En lançant huit nouveaux programmes d'apprentissage en ligne, l'équipe Formation et Développement du Groupe a répondu au défi présenté par la Covid-19 et a soutenu nos employés tout au long de cette période difficile. Cette initiative a permis à 4200 salariés dans le monde de se former pendant une durée totale de 8000 heures