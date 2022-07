Imerys : Rapport Annuel de Développement Durable 2021

haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Imerys apporte ainsi des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, adsorption, ou hydrophobie. Imerys respecte des critères ambitieux de développement responsable, que ce soit au plan social, en ce qui concerne l'environnement ou bien la gouvernance du Groupe.

la crise, sans doute plus rapidement que prévu. D'autres, comme l'automobile, sont toujours en difficulté et ont même enregistré une nouvelle baisse notable de la demande au second

dans l'approvisionnement en composants électroniques.

L'année a aussi été marquée par le boom de la demande de véhicules hybrides et électriques qui utilisent des batteries lithium-ion. Imerys fournit deux composants essentiels à cette technologie, le graphite synthétique et le noir de carbone, et nous prévoyons une forte croissance de ce marché au cours des dix prochaines années. Nous avons investi une centaine de millions d'euros cette année pour doubler notre capacité de production et nous continuerons en 2022, de manière à satisfaire la progression à deux chiffres de la demande dans ce qui est devenu un pilier de la croissance future du Groupe.

Dans ce contexte difficile, Imerys a-t-il continué à s'inscrire dans une logique de

P.K. : Le développement durable n'est pas seulement une obligation, c'est aussi un puissant moteur de croissance. Nous continuons à améliorer notre position de chef de file en matière de développement durable et au regard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous sommes heureux que le Groupe soit internationalement reconnu comme promoteur

B par le CDP et bénéficie de la confiance de nombreux investisseurs du monde entier qui sont sensibles aux aspects ESG.

Le Conseil d'Administration surveille étroitement ces thématiques et s'assure qu'elles sont correctement prises en compte, tant dans notre stratégie à long terme que dans nos priorités immédiates. Dans ce contexte, nous avons nommé l'une de nos administratrices,

les questions ESG.

Trois ans après le lancement de notre programme SustainAgility, nous poursuivons

activement son déploiement. Nous avons ainsi adopté une politique plus proactive pour réduire nos propres émissions et gagner en durabilité.

A.D.: Nous avons sensiblement accéléré le rythme de nos initiatives de croissance responsable, notamment en matière de changement climatique, conscients qu'il s'agit d'un enjeu mondial et d'un sujet prioritaire pour Imerys. Nous disposons à cet égard d'une feuille de route claire, conforme aux engagements de l'Accord de Paris, qui fixe des objectifs fondés sur la science et des actions concrètes pour réduire de manière significative les émissions de carbone de nos activités et mettre au point des produits à faibles émissions pour nos clients. Nous avons déjà obtenu des résultats tangibles grâce aux